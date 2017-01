Nahuel Pennisi confesó su admiración: "Me quedo con la esencia y la persona de Peteco Carabajal"

05/01/2017 -

Hoy y el próximo jueves 19, el músico Nahuel Pennisi presentará "Primavera Tour 2017" en el Teatro Roxy, de Mar del Plata.

El ganador del premio Gardel a la Música 2016 como Mejor Álbum Nuevo Artista de Folclore le confesó al EL LIBERAL su admiración por músicos santiagueños y habló de su disco ‘Primavera’.

"Para un artista es muy importante poder tocar y disfrutar de su creación. Es muy grande, para mí, esa posibilidad de mostrar lo que hago y que la gente reciba con agrado lo que les propongo. Es una alegría enorme poder hacer lo que siento, lo que me motiva a diario", dijo Nahuel.

Y señaló qué cosas lo inspiran en el día a día: "Me motiva la vida misma. Disfruto de las pequeñas y grandes cosas que me suceden a diario. Y la música necesita de gente del folclore, a la que admiro profundamente, que dan todo por la música y reflejan con su poesía las cosas sencillas y bellas que te propone la vida".

Nahuel se ocupó de nombrar a los intérpretes santiagueños que lo inspiran.

"En estos últimos tiempos, me encanta lo que hace Orellana Lucca. Me gusta mucho la propuesta de Luciano Cañete. Obviamente, valoro muchísimo lo que hace el Raly (por Barrionuevo). Además, la historia que tiene ‘Los Copla’ en la música folclórica es maravillosa. Y me quedo, sobre todo, con la esencia y la persona de Peteco. En esos nombres está mi vínculo con Santiago del Estero. Quiero cantar en Santiago junto a estos enormes referentes que tiene nuestro folclore. Sería un orgullo poder hacerlo", admitió.