Quiénes pueden ser donantes

09/01/2017 -

Las personas que pueden dar sangre son aquellos que tengan entre 18 a 65 años, hombre o mujeres; pesen más de 50 kg; que no padezcan ni padecieron enfermedades que puedan ser trasmitidas por sangre. Además, es requisito no hacer uso de drogas; no haberse realizado, en el último año tatuajes ni pearcing. Es importante llevar DNI y está permitido tomar un desayuno liviano, sin contenidos grasos, tampoco leche ni derivados.

Antes, el personal del Centro informa sobre el proceso de donación.

"Invitamos a toda la comunidad a acercarse a dar un poquito de amor en unas gotas de sangre", indicaron desde Centro Provincial de Sangre Santiago del Estero.

Y destacaron que "cada vez que organizamos colectas fuera de la institución, se suma mucha gente a donar sangre. Creemos que hay mayor conciencia sobre el tema".