La sobrina del Presidente quiere sumarse al Bailando aunque les tiene miedo a De Brito y Polino

La actriz Naiara Awada, hija de Alejandro y sobrina de la primera dama, Juliana Awada, habló de sus deseos de participar en Bailando y declaró: "Este año dije: ‘Bueno, ya fue todo, tengo ganas de ir’. A mí claramente me llaman por toda la parte familiar", admitió.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Naiara explicó: "En octubre del año pasado, cuando fue el Festival de Cine de Mar del Plata, me llama Fede Bal para hacer el cha cha cha de a tres. Soy bastante amiga de Fede. Pero yo me iba a Mar del Plata a estrenar dos películas".

Consultada sobre su parecer respecto del jurado, confesó: "A De Brito y a Polino les tengo mucho miedo. Sobre todo a Ángel, porque es obvio que me va a mirar ya decir: ‘Vos, chiquita, que estás acá por el Presidente’, y yo seguro que me voy a poner a llorar. Aunque tengo mucho carácter; si me buscás, me encontrás".

Si bien no es bailarina, Naiara se tiene mucho fe, porque ama armar coreografías.