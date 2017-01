Ferroviarios del Central Argentino Cargas toman medidas de fuerza

Fotos DENUNCIA. Aseguran que hay subcontratación y tercerización, lo que precariza el empleo del sector.

24/01/2017 -

Los ferroviarios avisaron que sus convenios de labor no serán prenda fácil de modificación. La Unión que encabeza Sergio Sasia efectivizó el viernes un paro de 24 horas en la empresa Nuevo Central Argentino, concesionaria de cargas que une Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Tal dinámica puede continuar. Denunciaron subcontratación y tercerización, recordaron además que hubo reclamos anteriores a la huelga, un plan de lucha que se incrementará si no aparecen respuestas, llegando incluso al servicio de pasajeros.

Al respecto, el titular del gremio a nivel nacional, Sergio Sasia, señaló a la prensa: ‘Nos preocupa y ocupa la preservación de los derechos de los trabajadores y la defensa de las normas convencionales’, enfatizó el dirigente. La puja se instala en un proyecto que desde el presidente Mauricio Macri, a los integrantes de su gabinete le confiaron a esta rama del transporte. ‘Queremos desarrollar el ferrocarril y el de cargas especialmente’, les remarcaron en diferentes reuniones desde que asumió la gestión Cambiemos.

El paradigma de ‘bajar costos’ en el esquema productivo, lo tiene al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne que considera posible una solución federal para privilegiar el traslado de mercaderías por el interior a través del Belgrano, el San Martín y el Urquiza.

Mejoras

La compra de máquinas y vagones a China, el recambio de vías por todo el país y la alternativa de interconectar el territorio nacional con zonas productivas de países limítrofes, es prioritario para limitar el transporte por camiones, bajar costos, aun a riesgo de confrontar con el sindicato de Hugo y Pablo Moyano. Este último ya le dejó algo más que una esquela a Dujovne, cuando semanas atrás resaltó que ‘Camioneros es una organización a la cual no la atemoriza la disputa en la defensa de sus derechos y las fuentes de trabajo’, lo que en buen romance se establece como señal de los choferes no dudarán en la pelea franca si ‘tocan’ su actividad.

Queja

Sasia consideró por un lado que tiene aceptable diálogo con el Gobierno, pero en la misma reflexión consideró que al amparo de la pasividad gubernamental la empresa ‘Nuevo Central Argentino nunca plasmó una propuesta concreta para solucionar esta problemática que precariza el empleo y viola toda normativa convencional; sino por el contrario sólo desarrolló acciones y expresiones dilatorias y repetitivas’.

El titular de la Unión Ferroviaria no es ajeno que con las innovaciones de convenios para petroleros y marinos, recientes, pero no sorpresivas, su área específica también debe encender luces de alerta. Apuntes para certificar la buena voluntad en defensa de sus trabajadores, no les faltan consideran los ferroviarios, ante éste y el anterior Gobierno, proponen la inversión en su sector, ofrecen capacitación y perfeccionamiento de trabajadores. De hecho más de 20 técnicos ferroviarios, durante el último año, viajaron a China para trabajar junto a los fabricantes chinos de máquinas y vagones, sugerir especificaciones respecto de las necesidades del sistema argentino como también transformarse en capacitadores de sus compañeros.