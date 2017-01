Cristina a Parrilli: "Empezá a buscar todas las causas que le armamos" a Stiuso

Fotos IRÓNICA CFK contestó con sorna y puso una imagen de unas remeras y la frase "soy yo, Cristina, ¡pelotudo!"

24/01/2017 -

La ex presidenta Cristina Kirchner es investigada por el presunto armado de causas contra el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso a partir de audios que evalúa el juez federal Sebastián Casanello, en los cuales la ex mandataria pide al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli que busque denuncias contra Stiuso durante su mandato. El audio de una conversación que habría sido mantenida en junio del año pasado fue difundido en el programa del periodista Luis Majul que se emite por Radio La Red.