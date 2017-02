Matt Damon se animó a cantar cumbia en una entrevista

Fotos

La estrella de Hollywood "cantó" un tema de El polaco durante la presentación de su última película.

Matt Damon tiene algo de argentinidad, al estar cansado con la salteña Luciana Barroso. Esta vez, el actor volvió a demostrar su facilidad para hablar como un argentino, al ser desafiado por el periodista Lucas Blaini a cantar cumbia para "La Cosa del Cine".

Durante la rueda de prensa de "La Gran Muralla", Matt cantó “Deja de llorar, deja de sufrir, que ya no puedo verte más así. El no se merece tu amor”, de El Polaco.

Como si fuera poco, también lanzó un “Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me excita” de Amar Azul y “dale que so vo”, de Emus DJ.

