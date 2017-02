Quemaron el auto del "Pity" Martínez

Fotos DESTRUCCIÓN. El Audi A3, propiedad de Gonzalo Martínez quedó totalmente destruido. Las llamas consumieron el 80% del vehículo. Se investiga el hecho.

El auto de alta gama del mediocampista de River Gonzalo "Pity" Martínez fue incendiado ayer en la madrugada frente a su casa del barrio porteño de Villa Urquiza.

Por lo pronto, el futbolista negó haber recibido amenazas en el último tiempo al sostener que "no hubo ningún mensaje ni nada por el estilo", y admitió sentir "bronca e impotencia" por el hecho.

"Tengo bronca porque me tocaron el timbre, (para avisarme) que se estaba prendiendo fuego el auto. Espero que salga a la luz esto y que pague si tiene que pagar", sostuvo Martínez al salir del entrenamiento de River en Ezeiza.

Un jefe policial informó a DyN que en los primeros minutos de ayer el Audi del futbolista se quemó cuando estaba estacionado frente a su propiedad de la calle Echeverría al 5400, en Villa Urquiza, a una cuadra del límite con Parque Chas.

En ese sentido, Martínez, quien habitualmente guarda el auto en el garaje de su casa, explicó que en la noche del lunes lo dejó en la calle porque necesitaba salir a la farmacia a comprar cosas para su hija y contó cómo se enteró del incendio.

Su relato

"Era la una de la mañana y una vecina a los gritos me avisa que se me estaba prendiendo fuego el auto. Fue shockeante pero hay que afrontarlo", indicó el ex jugador de Huracán.

Los investigadores no descartaron que pueda tratarse de un hecho intencional aunque aguardaban la finalización de las pericias para determinar lo que sucedió.

"Vamos a ver las cámaras, pero mi representante me dijo que frenó un chico en una bici, dejó una molotov arriba del auto, la prendió y se fue. Vamos a ver si se le ve bien la cara’, reveló el futbolista nacido en la ciudad mendocina de Guaymallén el 13 de junio de 1993, quien es uno de los jugadores más resistidos por los hinchas "millonarios".

El jugador de los "millonarios" será citado para que brinde declaración testimonial y amplíe la denuncia radicada ayer por la noche en la Comisaría 39ª, en la que no apuntó contra ninguna persona en particular.

La hipótesis de la dependencia del MPF es que se trató de un hecho intencional, a partir de una filmación registrada por un domo en la que se observa a una persona que arroja un elemento sobre el vehículo al pasar a su lado, y de un peritaje primigenio del que se aguardan los resultados completos.

La investigación que lleva adelante la Fiscalía a cargo de Asaro tramita ante el Juzgado Nacional de Instrucción Nº27.