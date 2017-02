Fotos El fuerte cruce entre Malena Pichot y Gustavo Cordera

En agosto del año pasado, Gustavo Cordera realizó unas declaraciones en el marco de una charla con alumnos en la escuela TEA Arte que le valieron repudio generalizado, una investigación del Inadi y la cancelación de diversos shows. Cordera había expresado que "hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente".

Hace unas horas, la polémica se reavivó cuando la humorista Malena Pichot tuiteó lo sigiuente: "También pagué mil entradas para ver a Cordera y resultó tremendo violador, también me hacía reír Bill Cosby". El músico no tardó en responderle, dando por iniciado así un ida y vuelta en la red social del pajarito. "¿Violador ?¿Podés asegurarlo? Y se que jamás viniste a verme , se te nota como caés .. la mentira te pesa" sentenció el ex Bersuit Vergarabat, a lo que Pichot retrucó: "No tenés vergüenza vos sabes lo que sos, vos sabes lo que hiciste".

Asimismo, la comediante concluyó la disputa tildando al músico de "cínico" y él hizo lo propio al describirla como "careta".

También pagué mil entradas para ver cordera y resultó tremendo violador. También me hacía reír bill cosby — malena pichot (@malepichot) 12 de febrero de 2017

@malepichot violador ? , podes asegurarlo ? , y se que jamas viniste a verme , se te nota como caes .... la mentira te pesa — Gustavo Cordera (@Gustavocordera) 12 de febrero de 2017