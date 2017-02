Fotos Dos queridas monjas dejan Añatuya tras largos años de servicio pastoral

19/02/2017 -

AÑATUYA Taboada (C) Las hermanas Marisol Barrios y María Teresa Calzada, se despidieron ayer de la comunidad, tras haber desempeñado su tarea religiosa por 12 y 35 años respectivamente.

Su nuevo destino es la localidad de Pucallpa, en la selva peruana, donde se harán cargo de una casa espiritual que tiene en ese sitio la congregación Dominica de la Anunciata, a la cual pertenecen.

Las hermanas estuvieron a cargo de la Escuela de Capacitación San Francisco Coll perteneciente el obispado local, y merced a sus gestiones y pedidos de ayuda, lograron construir un imponente edificio para la comunidad educativa.

La institución nació por iniciativa de la hermana Teresa, hace ya varios años, y de haber sido un taller de corte y confección en sus comienzos, lograron incorporar varias carreras, que estudian en la actualidad cientos de jóvenes y adultos de la ciudad y de parajes rurales.

La monja española María Teresa Calzada desempeñó su tarea espiritual por 35 años. Fue docente en varios centros educativos, y su carisma particular hizo que se ganara el afecto y el respeto de la comunidad.

"Toda despedida es triste. Añatuya fue mi familia, nos cuesta mucho irnos, pero es Dios quien dispone, y nosotros somos monjas misioneras. No conocemos nada de nuestro nuevo destino en el Perú. Aquí aprendimos a amar las costumbres del santiagueño, ese ser tan especial. No sé si volveremos a vernos con tantos afectos que dejo ahora, ya con mis 83 años no sé si será posible, pero los tendré siempre presentes en mi corazón", dijo emocionada la religiosa a EL LIBERAL.

Por su parte la hermana Marisol, cuyo país de origen es Chile, agradeció a la comunidad el permanente apoyo con la causa que llevaron adelante. Destacó la colaboración cuando emprendieron la odisea del nuevo edificio escolar, como cada persona donaba ‘desde diez, veinte o cien ladrillos para construir la escuela. Eso nos dio la pauta de la solidaridad del santiagueño’ dijo.

También manifestaron que la casa de estudios queda en muy buenas manos, ya que religiosas de la misma congregación fueron designadas para tal fin.