La poesía que se viene: una intensa producción se consolida desde los márgenes

Hoy 21:15 - Una producción con dificultades de comercialización que, sin embargo, sigue creciendo desde los márgenes para presentar un panorama diverso. En diálogo con Télam, siete editoriales adelantaron la producción de poesía que se verá durante 2017 en la Argentina. Ediciones VOX, proyecto independiente con 30 años de historia, tiene previsto un año de reediciones: “Catulito” -edición especial con grabados de Martín Legón- de Sergio Raimondi; “Punctum”, de Martin Gambarotta; “El collar de fideos”, “Dantesco”, “Mamushcas”, tres libros de Roberta Iannamico, y “Diario de exploración afuera del cantero”, de Lucía Bianco. Además , la edi tor ial prepara una fuer te novedad: “9 meses en París”, libro inédito de Néstor Perlongher, publicado en 2001 en el número 10 de la revista VOX. La obra se presenta, ahora, como plaqueta con dibujos de Alberto Passolini. También, en ediciones LUX, se publicará “Silencio” de Juan Lima y “Cipriano” de Pedro Mairal, poema con dibujos de Marina De Caro. E d i c i o n e s G a n d u - lla -editorial dedicada a la poesía brasilera contemporánea conformada por LUX y Grumo- lanzará “Feliz con mis orejas”, de Fabricio Corsaletti, y “Rimbaud en América”, de Alberto Martins. Gustavo López, editor del proyecto, sostiene que la situación de la poesía actual es “excelente, vital, nutrida, heterogénea. Muchas nuevas voces de gran calidad y proyectos editoriales sólidos y distribuidos por todo el país. Pensamos que la poesía argentina posee una potencia creciente que va incorporando, sumando todas las experiencias anteriores, mezclándose con otras prácticas y con mucho para desarrollar aún”. La Editorial Municipal de Rosario, que celebra su vigésimo quinto aniversario, viene realizando concursos de poesía de carácter local desde su creación, y este año lanza el Primer Concurso Nacional de Poesía EMR, cuyas bases se puede encontrar en su web. “Si tomamos en cuenta las ferias de editoriales de las que participamos, la producción literaria y editorial argentina en torno a la poesía, pareciera estar atravesando un momento de efervescencia: se ven muy buenos libros bien editados, con propuestas de publicación diversas. Nuestra intención con el concurso es recibir obras de autores de todas las provincias”, sostuvo Oscar Taborda. Por su parte, Francisco Garamona y Nicolás Moguilevsky, de Mansalva, editorial que combina poesía, narrativa y ensayo, pr epara dos r e e - di c i one s impo r t ant e s : “Haikus ” , de César Ai - ra, ilustrado por Vicente Grondona, y “Revolución en el arte”, de Oscar Masotta. También se publicará “Poemas 1989-1999”, de Fernanda Laguna. Según los editores, la poesía “goza buena salud, aunque a veces se resfría. En los pañuelos descartables se escriben los mejores poemas, con fluidos corporales y otras expectoraciones. La variedad es enorme, la calidad es variable y la producción es magnífica. El único criterio que nos guía es el del gusto. Elegir a un poeta para publicar es como ir a una heladería y debatirse entre chocolate amargo y dulce de leche granizado”. Por otro lado, una de las novedades fuertes de Buenos Aires Poetry, editorial y revista dedicada a la difusión de poesía nacional e internacional, será una antología de Poesía Beat, que incluye más de 40 autores, preparada en conjunto con Mariano Rolando Andrade, periodista de la agencia AFP de París. Además, la editorial, que ya publicó la versión completa en español de “Lustra”, uno de los libros más personales de Ezra Pound (1885-1972), editará otro clásico del gran poe t a e s t adounidens e , “Exultations”. El editor Juan Arabia resal tó, ent re ot ras cosas, la importancia de la antología beat: “Se trata de una obra que incluye a más de cuarenta autores, con rarezas par a descubrir: de Kerouac y Ginsberg a Norse, Everson y Micheline, pasando por Lamantia, Welch, Mc- Clure y Waldman. Será un panorama completo, con primeras traducciones al español de muchos poetas que formaron parte del movimiento”. Por su parte, Añosluz Editora, que publicó “La Reserva Nacional Pushkin”, libro de Sergéi Dov l á t o v c on t r aduc c i ó n de Irina Bogdaschevski, ar rancará el año con l a publicación de “Tres impresiones”, de Mario Arteca, volumen que reúne los libros “La impresión de un folleto” (previamente editado por Siesta), “Nuevas impresiones” (editado por La calabaza del diablo en Chile) y “Hexágono y diagonal”, inédito. El editor Juan Alberto Crasci, que lleva adelante la editorial junto a Sebastián Realini, comentó que le dan “la misma importancia a todos los títulos de nuestro catálogo. Y cada libro hace su recorrido y se transforma en importante para quien lo lea o lo destaque. Aunque la edición de ‘Tres impresiones’, de Arteca, será un acontecimiento especial para nosotros, estética y afectivamente. Lo consideramos un poeta fundamental”. Audisea Editora, que publicó “In memoriam” de Raúl Zurita, tiene prevista la publicación de “La noche sagrada”, de Javier Galarza, una recopilación de ensayos breves sobre Hölderlin, Rilke, Celan y Kafka; “La materia en forma de sonido” del mexicano Óscar de Pablo; “Epigramas”, del poeta canar io Juan Jiméne z ; una selección de poemas del poeta escocés John Burnside, y las cartas de Osip Mandelstam a Nadezhda (1918-1938). Desde la editorial, Lucas Brockenshire apunta que “la poesía tiene un espacio que incluso la narrativa no logra conquistar . No hay manera de sustituirla. Dicho eso, el trabajo de las editoriales independientes de poesía en Argentina es absolutamente precario: la mayoría de los autores, traductores, editores, correctores, diseñadores no cobran su trabajo. Así todo, con este panorama, hay grandes hallazgos, libros impresionantes”. Y la editorial Nulú Bonsai, que publicó el año pasado una versión poética de “Los fragmentos” de Heráclito, tiene previsto para 2017 una antología de mujeres griegas compilada por Michel Nieva. “Se trata de 30 mujeres griegas olvidadas o que fueron corridas del foco a lo largo de la historia, desde el Siglo VII a. C. hasta el III d. C. Hay adivinadoras, alquimistas, inventoras, acertijistas, dramaturgas, poetas y graffiteras de distintas épocas”, devela el editor Sebastián Goyeneche. “Es una bomba por - que replantea el papel de la mujer en el mundo antiguo y además lo pone en contraste con todo lo que se está viendo hoy del movimiento de mujeres en lucha por la igualdad”, explicó el editor..