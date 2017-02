Coplitas del arenal

Hoy 21:24 - El viento lleva mi copla, la deja en el arenal, de lejos la mira el río, de lejos la mira el cardal. Un quetubí le grita diciéndole ya te vi la copla levanta vuelo y quiere venir a mí. Ay, coplita abandonada en medio del arenal, tus alas se han vuelto piedra, tus ojos se han vuelto sal. No has de dormir solita, coplita de mi querer, la pena de amor que tengo de nuevo te hará crecer. El viento lleva mi copla, en tu oído la hace sonar tus ojos me buscan lejos yo estoy cerquita con mi cantar.