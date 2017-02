Fotos El novio de Lizy Tagliani fue detenido por asaltarla

Federico de Nichilo, novio de Lizy Tagliani, protagonizó un escándalo policial, al ser detenido mientras manejaba la camioneta de la humorista en Ciudad de Buenos Aires. Con el objetivo de evadir un control policial, tomó una calle en contramano y después fue detenido.

En la detención, le encontraron dinero, una caja fuerte y otras pertenencias de Tagliani. La actriz debió viajar a Buenos Aires (recordemos que está realizando temporada teatral en Mar del Plata), declarar ante la Policía y después, habló con la prensa.

"La caja fuerte era mía. Prefiero resguardarme lo que hablé. No quiero tener más una relación con él. Pero quiero ayudarlo en este momento. No quiero una justificación", manifestó ante las cámaras.

"A él lo conocí en Carlos Paz. La explicación que me dio por lo sucedido era creíble. No la voy a decir. Lo primero que pensé es que era un secuestro virtual. Me enteré de lo que pasó por recibir una llamada de WhatsApp que se corta. Entonces lo llamé yo, y después pasó todo lo que ya conocen", agregó.