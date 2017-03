Los premios Cóndor de Plata se entregarán en junio

14/03/2017 -

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina anunció las nominaciones a los Premios Cóndor de Plata. La ceremonia de la edición número 65, que reconocerá a las mejores películas argentinas estrenadas en 2016, se llevará a cabo en junio próximo en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires. Las cintas con mayor número de nominaciones en distintos rubros fueron: Gilda, no me arrepiento de este amor, protagonizada por Natalia Oreiro (12) y La larga noche de Francisco Sanctis, con Valeria Lois, Laura Paredes y Diego Velázquez (12); La luz incidente, con Roberto Suárez, Érica Rivas y Susana Pampín (10); Lulú, con Daniel Melingo y Ailín Salas (6), y El ciudadano ilustre, protagonizada por Dady Brieva y Oscar Martínez, y El invierno, con Mara Bestelli y Pablo Cedrón. Además, en la categoría Mejor Película del año competirán El ciudadano ilustre, de Mariano Cohn y Gastón Duprat; Gilda, no me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz; La larga noche de Francisco Sanctis, de Andrea Testa y Francisco Márquez; La luz incidente, de Ariel Rotter, y Lulú de Luis Ortega. La lista de los nominados: Mejor Película: El ciudadano Ilustre; Gilda, no me arrepiente de este amor; La luz incidente; La larga noche de Francisco Sanctis. Mejor Dirección: Mariano Cohn y Gastón Duprat por El ciudadano ilustre; Francisco Márquez y Andrea Testa por La larga noche de Francisco Sanctis; Lorena Muñoz por Gilda, no me arrepiento de este amor; Luis Ortega por Lulú; Ariel Rotter por La luz incidente. Mejor actriz: Ana Katz por Hijos nuestros; Marilú Marini por El eslabón podrido; Natalia Oreiro por Gilda, no me arrepiento de este amor; Érica Rivas por La luz incidente; Ailín Salas por Lulú. Mejor actor: Rodrigo de la Serna por Camino a la Paz; Oscar Martínez por El ciudadano ilustre; Nahuel Pérez Biscayart por Lulú; Carlos Portaluppi por Hijos nuestros; Diego Velázquez por La larga noche de Francisco Sanctis.