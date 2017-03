Lo confirmaron: Jésica Cirio está embarazada

Fotos Jésica y Martín, serán padres.

Hoy 11:20 -

Si bien hace semanas vienen circulando rumores sobre un supuesto embarazo de Jésica Cirio, ahora pareciera ser que la buena nueva se confirmó. Incluso, la pareja se lo habría revelado a su círculo más íntimo.

"A los dos nos encantan los nenes, él ama a sus hijos y yo me llevo genial con ellos. Tenemos muchísimas ganas de ser padres juntos, es mi gran asignatura pendiente. Hace poco que comenzamos a buscarlo. Por eso, no queremos apresurarnos al milagro. No queremos confirmar nada antes de tiempo. Sólo sabemos que ese bebé concretará la idea de familia que siempre soñamos", expresó hace algunas semanas la vedette cuando le preguntaron sobre la posibilidad de ser madre.

La modelo cumplirá 32 años mañana y aprovechará la oportunidad para anunciarlo en sociedad. Cirio e Insaurralde llevan tres años de relación y dos de casados. De confirmarse la noticia, sería el primer hijo para ella y el cuarto para él, quien ya tiene a Martín (23), Rodrigo (20) y Bautista (11).