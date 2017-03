Se mantienen los mismos precios del año pasado

19/03/2017 -

En la categoría Primera, viajar desde La Banda hasta la histórica estación de Retiro cuesta $345; en Pullman, cuesta $415; y en Camarote (con la posibilidad de dormir en camas) cuesta $1210 para dos pasajeros.

Las ventas también quedaron habilitadas para los destinos Buenos Aires-Córdoba; Buenos Aires-Rosario; Buenos Aires-Junín; y Buenos Aires-Bahía Blanca. Las boleterías habilitadas para la venta de pasajes funcionan en: Plaza Constitución (de 8 a 22 horas). Además en Once, La Plata, Temperley, Florencio Varela, José C. Paz, San Miguel, Tapiales, Tigre, Belgrano R, General Urquiza (todas de Buenos Aires) y todas las boleterías de las estaciones de larga distancia, como La Banda. Además de la venta on line con tarjetas de crédito a través del sitio www.trenesargentinos.gob.ar, donde también se pueden hacer otras consultas, al igual que mediante el número telefónico 0 800 222 TREN (8736).

También advirtieron que los servicios temporalmente suspendidos por la afectación de vías son los de los ramales Buenos Aires a Mar del Plata y de Buenos Aires a La Pampa. En tanto, se prestan servicios parciales en el ramal Buenos Aires a Rufino, solo entre las estaciones Retiro a Junín, debido al anegamiento de vías. Mientras que en el Tren de las Sierras (Córdoba), el servicio temporalmente se presta entre las estaciones Rodríguez del Busto y Cosquín, sobre la ruta nacional 9.