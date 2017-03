Inédita consulta popular para decidir cómo renovar un templo

Fotos PARTICIPACIÓN. El intendente Herrero mostró los diseños probables y abrió la posibilidad de que todos opinen.

26/03/2017 -

La Municipalidad de Villa Atamisqui, a cargo del intendente Daniel Herrero, puso en marcha un ambicioso proyecto para renovar ediliciamente la parroquia de esta ciudad, para el cual generó una oportunidad para la participación ciudadana.

Utilizando su cuenta en Facebook, el intendente invitó a la población a sumarse a la decisión de qué diseño y colores quedarían mejor para realizar la restauración de la fachada del añoso templo atamisqueño.

En su muro, explicó: "Un amigo nos hizo estos diseños, la verdad es tentador cambiar el color y me dijeron que antiguamente no era blanca,de todos modos lo decidiremos entre todos; también hablé con el cura párroco sobre el tema, coincido con el tema de iluminar la torre del campanario. ¿Qué opinan de los colores?", consultó a los vecinos.

Tras un nutrido intercambio, el intendente Herrero, escribió: "Gracias a todos los que se expresaron y pudieron opinar sobre la restauración de nuestra iglesia, creo que coincidimos en la necesidad de iluminar mejor; en cuanto al color, todos estamos seguros que sea cual fuere seguro va a quedar bella y que van ser necesarias tareas de mantenimiento frecuentes"

"En lo personal, esta forma participativa al tomar una decisión tan importante me llena de satisfacción y orgullo", a pesar de algunas críticas vertidas en los comentarios. "La verdad no me imagino lejos de nuestra gente para decidir, vivir y ser feliz. Simplemente gracias", concluyó.