La Súper Liga Infantil tendrá este sábado su tercer capítulo

Hoy 22:06 -

Este sábado, a partir de las 9 y en las canchas del predio de UPCN, se disputará la tercera fecha del Torneo Apertura de la Súper Liga Infantil.

Esta nueva propuesta, que tiene como organizador a la Escuela del Norte que dirige Ernesto Oliva, va ganando en emoción cada fin de semana ya que reúne a cientos de chicos y sus respectivas familias en un complejo amplio que brinda todas las comodidades necesarias.

Este primer certamen del año que pone en juego la Copa “Papelera El Mundo”, está reservado para escuelas de fútbol infantil con equipos en las categorías 2003/04, 2005/06, 2007/08 y 2009/10.

Programa

El programa completo de la tercera fecha es el que se detalla a continuación:

Cancha Nº 1 (Categoría 2003/04): 9, Escuela del Norte Ernesto Oliva vs. Estrella del Norte; 9.35, Pablo VI vs. Las Delicias; 10.05, Los Kukis vs. Los Quiroga; 10.35, Atlético Forres vs. La Loma; 11.05, Café Rodríguez vs. Orlando Leiva y 11.35, Estrella del Sur vs. Primera Junta.

Cancha Nº 2 (Categoría 2005/06): 9, Pablo Serano vs. Los Kukis; 9.35, La Loma vs. Escuela de Oliva; 10.05, Atlético Forres vs. Café Rodríguez; 10.35, Orlando Leiva vs. Los Quiroga y 11.05, Estrella del Sur vs. Pablo VI.

Cancha Nº 3 (Categoría 2007/08): 9, Orlando Leiva vs. La Loma; 9.35, Café Rodríguez vs. Atlético Forres; 10.05, Estrella del Sur vs. Estrella del Norte; 10.35, Pablo Serrano vs. Pablo VI; 11.05, Primera Junta vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva y 11.35, Las Delicias vs. Los Quiroga.

Cancha Nº 4 (Categoría 2009/10): 10, Potrerito vs. Estrella del Sur; 10.35, Café Rodríguez vs. Atlético Forres; 11.05, Escuela del Norte Ernesto Oliva vs. Pablo Serrano; 11.35, Los Quiroga vs. Orlando Leiva y 12.05, La Loma vs. Estrella del Norte.