Fotos Productores de Pampa de los Guanacos realizan compra de una incubadora de huevos

30/03/2017 -

PAMPA D E L O S GUANACOS, Copo (C ) En un plan de fomentar el apoyo y el crecimiento de l o s p ro d u c t o re s , l a UE L Pampa, asociación de productores rurales de esta comunidad del nor te santiagueño, realizó la compra de una incubadora automática con capacidad para 100 huevos. Esta importante compra se realizó con el aporte de la cuota social de sus integrantes y podrá ser usada gratuitamente por ellos. Esta asociación viene trabajando de manera incansable diseñando y ejecutando campañas de vacunación, asistiendo a sus productores y capacitándolos en temas inherentes a su trabajo y asistiendo a eventos provinciales, todo ello a fin de tener un buen desarrollo productivo.