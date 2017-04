La zamba de Vargas

Hoy 01:11 -

Eran apenas 2.000 soldados del ejército argentino enfrentando las hordas rebeldes de 5.000 centauros que desafiaban el ordenamiento de la Nación. Al frente de ellos se hallaba la figura romántica del coronel Felipe Varela, y sus “colorados” que se oponían a continuar la guerra del Paraguay. El presidente Mitre no podía admitir este reclamo, debía acallar la sublevación. Las fuerzas nacionales rodearon el Pozo de Vargas a las afueras de La Rioja, siguiendo al general Antonino Taboada, secundado por su hermano Manuel, entonces gobernador de Santiago del Estero. Ellos defendían la misión unificadora de su amigo, el general Mitre. Atrás habían quedado los sinsabores de la campaña de Lavalle y la derrota de Quebracho Herrado, las luchas contra Rosas, la cárcel y el exilio. Los hermanos Taboada eran sobrinos del indio Ibarra pero ahora eran hombres de un nuevo país que pensaba en progreso. Todo lo habían dado por esa palabra, hasta la vida de su hermano Felipe, el joven pintor que abandonó los pinceles para pelear contra el despotismo. Prisión, pobreza y ostracismo había sido el cursus honoris de Antonino para elevarse como jefe de los nacionales y enfrentar a los rebeldes con sus bravos santiagueños bajo ese solazo del 10 de Abril de 1867. La astucia adquirida en mil batallas y entreveros lo hizo tomar como sitio privilegiado la aguada del tal Vargas. Allí centró sus defensas. Los colorados de Varela volvieron grupas cuando se enteraron que los Taboada habían tomado La Rioja. El Coronel Varela no podía permitir esta afrenta, y en el apuro olvidó aprovisionarse de agua. Era menester atacar a los santiagueños para proveerse del líquido elemento; la sed apretaba a hombres y bestias por igual. Los riojanos duplicaban a las tropas del Ejército Nacional y le tienen fe al coronel Varela, pero la desesperación nunca fue buena consejera. Varela y los suyos, ardidos de venganza y sed, intentan sobrepasar a los Taboada emperrados en su posición. Elizondo desbanda a la caballería santiagueña pero la infantería munida de sus fusiles Sharps rechazan al enemigo una y otra vez. Ordenadamente soportaron el hostigamiento… pero los riojanos son muchos, algunos dudan ¿podrán resistir? Entonces escuchan los sonidos de una zamba ejecutada por la banda del Regimiento, que agrega entusiasmo al coraje. Así lo relató el capitán Ambrosio Salvatierra cincuenta años después de la batalla: “Las tropas electrizadas con los acentos del baile, prorrumpieron en gritos y en vivas al general, mientras todos los soldados comenzaron a bailar”… “En el entrevero se armó esta zamba, llevando en sus notas al alma.” Los riojanos insisten y atacan a los santiagueños. El caballo del coronel Varela cae bajo una lluvia de plomo; solo el coraje de “la Tigra”, la montonera Dolores Díaz, lo salva de caer prisionero. Después ella sería cautiva de los Nacionales, la última afrenta que debe soportar Varela quien le escribe a Fray Mamerto Esquiú para que medie ante las autoridades para la liberación de su amante, que se cumple dos años más tarde. Huye Varela y con esta derrota desfallece la revuelta colorada y se inicia la unificación nacional. La zamba del Pozo de Vargas sirvió de canción de cuna a la Patria Grande. Algunos hechos curiosos rodean esta mítica batalla. El general en jefe era Antonino Taboada, aunque en los cantos figure su hermano Manuel con ese cargo. Poca es la diferencia porque la historia los unió en carne y hueso. Más extraño aún resulta que en el lugar donde se peleó la batalla, actualmente un barrio a las afueras de La Rioja, solo existe un busto del coronel Varela. Nadie recuerda la gesta unificadora de los Taboada. ¿A que debemos esta afinidad tan argentina por la exaltación de la rebeldía? ¿Cuál hubiese sido el futuro de una revolución separatista? El país estaba en guerra y resistirse al alistamiento era traición, aunque le quieran buscar otro nombre. La guerra del Paraguay no era una guerra popular, pero a pesar de todo lo que se pueda argumentar fueron los paraguayos quienes invadieron Corrientes produciendo una infinidad de desmanes. (Desde 1940 en la Costanera de dicha ciudad hay una estatua que recuerda a las cautivas correntinas, víctimas de la brutalidad guaraní). La primera piedra del conflicto la tiró Paraguay, y el gobierno de Mitre cumplió con su misión de defender la soberanía. Todo lo demás es un discurso inútil, hoy tan del gusto de este revisionismo del diario del lunes. P ersonajes históricos, como los hermanos Taboada, creyeron en un país grande surcado de canales, caminos y una administración justa. Ellos son sistemáticamente olvidados en beneficio de las huestes montoneras que sembraron la anarquía más allá de las intenciones idílicas de algunos jefes. El revisionismo se va en utopías porque no quiere entender los estrechos límites para construir la patria posible que, hombres como los Taboada, supieron crear mientras sus soldados bailaban una zamba al son del bombo y las balas. l

*Omar López Mato. Es director del Instituto de la Visión y fue vicepresidente del Consejo Argentino de Oftalmología. Es también escritor e investigador de la historia y el arte. Entre sus libros se encuentran: Ciudad de Ángeles - Historia del Cementerio de la Recoleta (libro auspiciado por la Secretaría de Cultura y Medios de la Presidencia de la Nación y ganador de varios premios en la Cámara Argentina del Libro), Males de Artista, Monstruos como nosotros, La Patria enferma, Sin Mañana y la serie “Detrás de las Pinturas” (Desnudo de Mujer, Cuadros Clínicos, La Marea de los Tiempos, etc.), Artigas, un héroe de las dos orillas, Fiebre Amarilla, La Patria Posible, El general Fructuoso Rivera y las guerras civiles argentinas, entre otros títulos. Muchos de sus libros fueron editados en España e Italia.