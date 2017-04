Fotos Recordaron el sacrificio supremo que hicieron los 649 argentinos en las islas Malvinas en 1982

El cine teatro Renzi fue el lugar elegido por las autoridades del Concejo Deliberante para realizar la vigilia por la Gesta de Malvinas, de la cual participó el intendente Pablo Mirolo, acompañado por miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, concejales, integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas de La Banda, instituciones intermedias de la "Cuna de Poetas y Cantores" y familiares de los veteranos de guerra.

Luego de que la viceintendente Mirta Abregú expresara unas palabras en alusión a la fecha, se proyectó un documental perteneciente al Ejército Argentino y protagonizado por ex veteranos de guerra, quienes relataron lo vivido durante el enfrentamiento militar en las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur. Desde la organización de la ceremonia se invitó a que los veteranos de guerra subieran al escenario: Pedro De Toro, José Giménez, Mario Coronel, Dante Carate, Benjamín Herrera, Roberto Caro, Luis Gómez y Carlos Córdoba, quienes expresaron: "Estamos muy agradecidos por la invitación del intendente Pablo Mirolo y por el Concejo Deliberante, porque es una fecha especial, ya que Malvinas es una herida que no cierra, es una fecha más que especial. Treinta y cinco años de lucha para que la gesta de Malvinas no sea solamente recordada el 2 de abril, sino todos los días. Valorizamos de esta manera el sacrificio que hicieron los 649 argentinos en las islas".

También, el veterano Carlos Córdoba recordó que el museo ubicado en avenida Besares Nº 742 es una manera más de homenajear a quienes perdieron su vida por defender la patria. Entre los trabajos que realizan los integrantes del Centro de Malvinas de La Banda se destaca la reparación de silla de ruedas y el acompañamiento y ayuda a los adultos mayores. Luego de las palabras del ex soldado, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Asimismo, durante la ocasión se realizó un minuto de silencio en honor a los catorce soldados santiagueños fallecidos en el conflicto armado en las islas. La canción oficial "Marcha de Malvinas Argentinas" resonó con fuerza en el Renzi. Abregú invitó a toda la comunidad a participar esta tarde del reconocimiento desde el órgano legislativo, el cual consistirá en el traslado de los objetos del museo hacia el Concejo Deliberante, en Irigoyen y Avellaneda. Mañana se les entregará a los veteranos un certificado de manos de los concejales de la ciudad. Por último, el intendente Mirolo expresó: "Gracias a los veteranos de guerra por su presencia. Son los protagonistas indiscutibles de lo que significó Malvinas y el orgullo que tenemos cada uno de nosotros por la lucha, la entrega, el compromiso por defender nuestra soberanía, nuestra patria y porque sé que cada día llevan adelante la lucha de Malvinas". "Quiero darles las gracias porque día a día llevan adelante la causa Malvinas y día a día hacen que todos nos sintamos orgullosos y sintamos que las Malvinas son argentinas. Gracias por dejarnos formar parte de su orgullo y que nosotros nos sintamos orgullosos de ustedes".