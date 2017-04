Laura Bozzo contó que estuvo al borde de la muerte

-

Los miles de fanáticos de Laura Bozzo (65) se preguntaban por qué la reina del talk show no regresaba con su clásico programa en donde ejerce el rol de "la abogada de los pobres". Lejos de tratarse de diferencias contractuales con la cadena Televisa, la conductora y abogada padecía importantes problemas de salud y recién ahora se conoció la causa.

Ocurre que en octubre del año pasado, Bozzo se sometió a una intervención preventiva contra el cáncer de útero en una clínica de su Perú natal, según explicó ella misma en el programa peruano "Amor, amor, amor", y recién la semana pasada descubrió que habría sido víctima de mala praxis médica: "Pasé seis meses de terror. No estaba en Televisa porque tenía un hueco en la barriga que me drenaba y tenía que curarme todos los días. Yo me hice una operación preventiva del útero porque tomé hormonas y me dijeron que podría llegar a causarme cáncer. Era una operación preventiva en la clínica San Felipe, en octubre del 2016. Me cortaron parte del intestino y me dejaron piel quemada dentro de mi barriga. Por eso entablé una denuncia por el delito contra el cuerpo, la vida y la salud en modalidad de lesiones graves, porque me pusieron al borde de la muerte", explicó.

"El mismo día se me hinchó la barriga. Al día siguiente vino una doctora y presionó mi estómago, sacó todas las heces que estaban acumuladas. Me operaron inmediatamente. Lo que más me dolió es que me hicieron firmar cheques por 50.000 dólares y documentos sin que un familiar estuviera en mi costado", agregó en diálogo telefónico, con una indignación aún mayor dado que el responsable de la operación fue su histórico ginecólogo.

Entonces, la doctora en derecho apeló a su sentido común para tomar medidas cuando su salud no mejoraba: "Yo soy loca, agarré y me fui al médico legista. Me dijo que no me quitara las vendas, pero yo le dije que sí, quería que viera el hueco... He podido morir. Le mostré el hueco que tenía en la barriga y me dijo ‘esto es un atentado contra tu vida’ (...) Yo lo que quiero es que se haga justicia", contó. Así, Laura resumió su padecer: "Tres operaciones me hicieron por esta mala práctica. Ésta es la última. Me han devuelto la vida", señaló.

Por otra parte, la celebridad se lamentó por el lucro cesante a raíz de esta problema: "He perdido fortunas. No sólo he perdido mi trabajo. No he asistido a conferencias y a lugares. Gastaba 100 dólares diarios para que me curen las heridas. Por cinco meses gasté ese monto", comentó.

Laura Bozzo también usó las redes sociales para agradecer a sus fanáticos las muchas oraciones que le dedicaron a ella, y sus médicos y a Dios, por su nueva oportunidad para vivir.

Según adelantó está preparando su vuelta a la televisión, seguramente con un talk show renovado, pero con su sello de siemrpe: "Gracias ya mucho mejor lista para regresar a perseguir a los desgraciados", le contestó a una seguidora en Twitter haciendo uso a la expresión con la que presentaba a los hombres acusados por las mujeres, a raíz de algún incumplimiento, infidelidad o maltrato: "Que pase el desgraciado".

La ausencia de Laura Bozzo de la TV abrió espacio para el crecimiento mediático de Ana María Polo, su colega cubana que ya es mundialmente famosa gracias a "Caso cerrado".