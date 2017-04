Fotos Viral: conoce el origen del meme "Acaso yo" de Facebook

Cada mes un meme causa sensación en las redes sociales. A finales de marzo e inicios de abril, una imagen ha causado mucha sensación en Facebook que incluso ha sido copiado por diversas páginas con temáticas distintas para anunciar ofertar, ofrecer sus productos, etc.

Se trata del meme “Acaso yo” en el que se muestra a un muñeco mirando fijamente a una persona, específicamente sus pechos. Y se utiliza para hacer preguntas sarcásticas o burlarse de lo que las personas dicen o hacen.

CÓMO NACIÓ EL MEME “ACASO YO”

Según la web Know Your Meme, se trata de un personaje de la serie japonesa One-Punch Man llamado Saitama. ¿Cuál es su poder? Pues puede derrotar a cualquier oponente de un solo golpe, pero que en esta ocasión ha hecho reír a más de uno con su particular gesto.

El ilustrador Yusuke Murata es el creador del manga, que en el 2009 estrenó su primer capítulo en TV japonesa y, que tras dos años, se popularizó en Facebook con un divertido meme.

“One Punch Man” ahora es víctima de imágenes super graciosas que de seguro te causará cierta intriga qué es lo que realmente observa. Mira la siguiente galería.