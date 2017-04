Fotos Trabajará en una coproducción con España y en un documental con Luis Brandoni, Oscar Martínez, Ricardo Darín y Gasalla

¿Cómo va con el rodaje de la coproducción con España y el documental sobre cinco figuras del espectáculo argentino, entre las cuales está usted? Tengo dos o tres películas para hacer este año, entre las cuales se destaca la coproducción con España.

Las gestiones están avanzadas. Y me siento orgulloso de que me hayan convocado, como también me hayan considerado para un documental que prepara una productora sobre cinco actores argentinos, donde además de mí están Luis Brandoni, Oscar Martínez, Ricardo Darín y Antonio Gasalla. Yo me di bastantes gustos en mi carrera. Soy uno de los dos o tres actores que ha trabajado en el Teatro Colón con una orquesta sinfónica.

Me he sacado muchísimos gustos. No tengo nada de qué quejarme. Y el proyecto que más me gusta es el que viene.

No soy de los nostálgicos, de aquellos que recuerdan viejas épocas. Me gusta más lo que viene.