La felicidad de Carmen Barbieri y Anita

La noticia de que Barbie y Fede fueron sobreseídos por los delitos de lesiones agravadas, daños, hurto, amenazas y desobediencia, impactó no sólo en sus protagonistas sino que también en su familia. "Fede no paraba de llorar de felicidad, es algo muy importante para toda la familia", destacó Carmen Barbieri al sitio DiarioShow.com. "Mi hijo la pasó muy mal, lo tildaron de algo que no es", remarcó Carmen. Carmen explicó que "Fede se reunió con sus tres abogados. Él va a determinar cómo sigue el jucio. En principio se va a iniciar una demanda por calumnias e injurias. Se manchó la imagen de un ser humano. Más allá que es mi hijo, es un persona como cualquier otra que lo culparon de algo que no había cometido y era inocente. No queremos plata pero sí justicia". Al igual que Carmen, la buela de Fede, Anita, se enteró de la sentencia a través de los medios y se contactó rápidamente con su hija. "Me llamó mi mamá súper contenta y de la felicidad, tocó algo y se le cortó", dijo.