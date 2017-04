Divertido momento entre Barbieri y su novio

09/04/2017 -

Lo que parecía un feliz romance que daba sus primeros pasos en el verano, quedó atrás. Tras las imágenes de Carmen Barbieri disfrutando de la compañía y un asado en familia con Marcelo ‘Parapente’ Laise, un hombre de 45 años que le gustan los deportes extremos, la capocómica echó por tierra el rumor de noviazgo, en una nota con "Intrusos" a la que el caballero en cuestión dijo presente.

"Mi vieja quiere que me ponga de novia con Marcelo. Él es lo más sano que hay en el mundo, es demasiado primitivo, porque es demasiado bueno; y lo quiero", dijo Carmen Barbieri al hablar de su relación con Marcelo.

Marcela Tauro le preguntó a Parapente qué sentía por la actriz, ¡y sorprendió a todos con su respuesta! ‘Marcelo, ¿vos no estás enamorado de Carmen?’, indagó la periodista. Y él contestó: ‘Es linda, pero no me da bola. Hace rato que me pasa algo; la quiero un montón’, dijo. Marcelo manifestó que la seguirá "remando" para conquistarla.