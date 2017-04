Hoy no podrán realizarse en los torneos organizados por la Capitalina de Básquet

Hoy 21:51 -

Los encuentros que estaban programados por Asociación Capitalina de Básquet, para la jornada de hoy quedaron postergados para facilitar a dirigentes, entrenadores y jugadores poder concurrir a la conferencia que brindará en el club Olímpico de La Banda el reconocido entrenador Oscar “Huevo” Sánchez.

La actividad se retomará mañana con la siguiente programación. 20.15: Sp. Colón vs. Normal (Infantiles) y 22, Sp.Colon vs. Villa Constantina (Juveniles). 20.15: Juventud vs. Nicolás Avellaneda (Infantiles) y 22: Juventud vs. Nicolás Avellaneda (Juveniles). 20.15: Jorge Newbery vs. Belgrano (Infantiles); 22, Jorge Newbery vs. Belgrano (Juveniles). 20.15: Olímpico vs. Red Star B (Infantiles).

Seguirá el viernes con estos encuentros: 20.15: Independiente vs. Tiro (Infantiles) y 22, Independiente vs. Tiro Federal (Juv) y 20.15 Huracán vs. Lawn Tennis (Cadetes).