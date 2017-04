Fotos Cristina mostró en un video cómo quedó la residencia: "Nos tiraron hasta excremento"

23/04/2017 -

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mostró a través de un video, cómo quedó la residencia de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, su cuñada, tras los incidentes que tuvieron lugar el sábado por la noche.

"El presidente de la Nación es el primer y gran responsable de que haya paz social y educación. Esta no es la Argentina que prometieron", dijo Cristina, que mostró faroles rotos, ventanas con piedrazos, proyectiles que les tiraron y chapas destruidas.

"Hasta excremento nos tiraron", contó.

Su relato

Además de la ex presidente y la gobernadora, sólo habían otras tres mujeres en la residencia. "Éramos cinco mujeres solas: Alicia, yo que estaba comiendo con ella, las tres mujeres que trabajan acá y mi nieta de 18 meses. Ni siquiera había policías en la puerta. No había nada, porque nunca nadie espera que la violencia se apodere como se apoderó anoche de grupos muy organizados". Eran las 21.15 del pasado sábado, cuando lo que había empezado como una manifestación frente a la casa se transformó en una violenta arremetida contra la propiedad. "Seguían cada vez más violentos cuando comenzaron a tirar piedras", contó Kirchner, y agregó que "también intentaron ingresar". "Quisieron entrar violentamente. Esto es lo que pudimos armar frente a la puerta", sostuvo Kirchner ante una pila de sillones que pusieron para evitar el ingreso de la multitud.

Acusación

Luego, en las redes sociales, CFK apuntó a la responsabilidad del Gobierno nacional por los disturbios.

"Qué hubiera pasado si estos violentos hubieran entrado a esta casa donde había una nena de apenas 18 meses?. Si esto hubiera ocurrido en la Residencia de Olivos, ¿cuáles serían los titulares? El presidente de la Nación es el primer y gran responsable de que haya paz social y educación. Está no es la Argentina que prometieron. Esta no es la Argentina que dijeron que venían a unir", dijo la ex mandataria.