Araceli González volvió a destrozar a Siciliani

23/04/2017 -

Los cruces entre Araceli González y Griselda Siciliani, ambas ex mujeres de Adrián Suar, parecen no tener fin. Se desataron pocos días atrás cuando Griselda se metió a hablar de Fabián Mazzei, actual pareja de Araceli, en la televisión, diciendo que si Suar no lo convoca para actuar en Pol-ka será porque tampoco lo llaman de otros lugares. Al toque, Ara salió a responderle (sin nombrarla) en las redes sociales, donde, entre otras cosas, la trató de "desubicada".

Luego, Griselda afirmó en Twitter que no iba a hablar mal de la madre del hermano (Tomás "Toto" Suar) de su hija (Margrita Suar). Pero los palitos cruzados siguieron a la orden del día.

En "Infama" (América), Araceli González declaró: ‘¿No se entendió lo que escribí? Eso es lo que pienso. No voy a hablar más del tema. Pero no porque no tenga contenido para hacerlo, sino porque no quiero hablar más. Ya le contesté lo que le tenía que contestar’. Algo enigmática, dio a entender que estas rencillas no son nuevas: "Ella sabe, yo sé, todos sabemos todo".

Y aclaró que los periodistas "nunca lo van a saber".

Cuando le preguntaron si Siciliani se comunicó con ella después del duro cruce, Araceli contestó: "No, nunca hablé con ella. Por suerte, no. ¿Si me juntaría a tomar un café con ella? No, no hay posibilidad", aseguró.

"A mis hijos los educo para que sean respetuosos, quieran al prójimo, tengan piedad -siguió diciendo González-. No se puede hacer bromas con la gente. Eso se lo enseño a mis hijos. No toda la gente es aprendida así".

Cabe recordar que, en una extensa carta que publicó en su cuenta de Instagram, la actual pareja de Fabián Mazzei respondió a dichos de la última pareja de Suar con respecto a si Adrián le había cerrado las puertas de Pol-ka. "Tal vez no lo convoque porque no haya ningún proyecto como para Mazzei. Pero tampoco veo que lo llamen de otro lado", cerró con picardía la protagonista de Sugar, para desterrar que había una lista negra en la productora para las parejas de sus ex. Aunque quedó flotando en el ambiente la sensación de que lo cuestionaba como actor.

"Nadie es quién para evaluar por qué convocan o no a un actor. Y de hecho no tiene información sobre qué hace él o no con su vida laboral".