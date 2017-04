Sigue el campeonato con los partidos postergados y los de la cuarta jornada

26/04/2017 - Esta noche se continuarán disputando los cotejos de la cuarta fecha y los suspendidos de la segunda, en el campeonato que hace disputar la Asociación Capitalina de Básquet, en diferentes categorías. Este es el programa de hoy y para el resto de la semana: Hoy: Olímpico vs. Atamisqui (201.15 en Infantiles y 22 en Cadetes); Normal vs. Belgrano B (20.15 en Infantiles); Lawn Tennis vs. Sportivo Colón (20.15 en Infantiles y 21 en Juveniles); Mañana: Huracán vs. Lawn Tennis (20.30 en Cadetes). Viernes: Normal vs. Atamisqui (20.15 en Infantiles); Villa Constantina vs. Atamisqui (22 en Cadetes). Para el sábado Sábado: Villa Constantina vs. Termas (11 en Cadetes y 12.30 en Juveniles). De esta manera, el campeonato tendrá continuidad, como todas las semanas, con un nutrido programa de encuentros en todas las categorías menores. 