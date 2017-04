Facundo Arana se metió en la polémica entre Griselda Siciliani y Araceli: "No le doy entidad a la persona que habla de terceros"

26/04/2017 -

Facundo Arana no tuvo una buena relación laboral con Griselda Siciliani en Farsantes, la ficción de El Trece donde ambos fueron parte del elenco, encabezado por Julio Chavez. Es más, el actor dejó la ficción mucho tiempo antes de su finalización y nunca quedó claro el verdadero motivo de esa distancia.

Hace unos días, Griselda Siciliani estuvo en Intrusos y realizó polémicas declaraciones sobre algunos actores. Habló de la "no" convocatoria de Fabián Mazzei a las producciones de Pol-Ka y Araceli González explotó, primero al publicar un extenso mensaje en Instagram y luego en diálogo con varios medios donde dejó en claro: "Hablar de una persona sin noción es una falta de respeto".

Por su parte, Facundo Arana, compañero teatral de Araceli en "Los Puentes de Madison" intentó esquivar la polémica y en una nota con el programa de Jorge Rial, opinó: "Nosotros laburamos y hablamos con nuestro laburo arriba del escenario. No se me ocurre hablar de terceros. No se me ocurriría", dijo con cierta molestia.

Y siguió: "Jamás diré que no volvería a trabajar con alguien. Como está tan lejos de lo que yo hago, o haría, a la persona que lo dice no le doy entidad".

Antes de comenzar, la obra que hoy protagonizan Arana y Araceli, hubo diversas versiones que aseguraban que la pieza no se hacía y estaba suspendida por un enojo del actor, días después tras una charla entre ellos, limaron asperezas y subieron al escenario.

La obra ya es un éxito en Buenos Aires, y compite por la preferencia del público con Griselda Siciliani, quien protagoniza el musical "Sugar" junto a Nicolás Cabré y Federico D’Elía.