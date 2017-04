El delincuente "más sexy" fue deportado de Reino Unido

Hoy 16:46 -

Jeremy Meeks, conocido como el "ladrón más sexy del mundo", fue detenido en el aeropuerto de Heathrow (Londres, Reino Unido) y fue deportado a Nueva York (Estados Unidos), detalló el diario "Daily Mail"

Meeks viajó junto a su familia a la capital británica para intervenir en un rodaje publicitario cuando fue detenido.

Jeremy se popularizó en el 2014, a raíz que se viralizó su ficha policial. Cuando el año pasado terminó su última condena, comenzó a trabajar como modelo.

