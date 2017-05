"Ver a Macri en un acto con la imagen de Perón es ver al diablo vendiendo crucifijos

Fotos CRÍTICO. Duro con el Presidente.

03/05/2017 -

El diputado nacional y presidente del PJ, José Luis Gioja, se refirió al acto que encabezó Mauricio Macri por el Día Internacional del Trabajador, organizado por el gremialista Gerónimo "el Momo" Venegas en el estadio de Ferro.

Duras críticas manifestó el exgobernador sanjuanino al ser consultado por la aparición del Presidente con una imagen de Juan Domingo Perón de fondo. "Ver a Macri en un escenario con la imagen de Perón es como ver al diablo vendiendo crucifijos", disparó.

"Una cosa es decir lo que dice y otra distinta es lo que hace. La doctrina justicialista tiene una bandera, que es la de la justicia social, y hoy lamentablemente millones de argentinos no la están pasando bien, y creo que se está pisoteando la principal bandera del justicialismo, que es la justicia social", sostuvo el legislador en declaraciones radiales.

Gioja no tuvo empacho en criticar la presencia del jefe de Estado en un acto conmemorativo del Día del Trabajador: "Esa foto donde se ve al Presidente hablando y atrás dice ‘Peronismo’, y está la imagen del General Perón, y se escuchan bombos es como ver al diablo vendiendo crucifijos".

"Estoy seguro que a ningún peronista del país le gustó ver a Macri citando a Perón, porque es un mensaje hueco, vacío de contenido, porque eso no tiene nada que ver ni con el peronismo ni representa a la doctrina justicialista y nada tiene que ver con el legado que nos dejaran el General Perón y Eva Perón", aseguró.Y completó: "Me toca en la fibra más íntima lo que ha hecho Macri, pero a la vez me da muchísima esperanza, porque estas cosas nos alientan a hacer la mejor elección ".