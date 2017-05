Juliana Gattas tuvo una "fuerte pelea" con Oreiro

06/05/2017 -

El grupo "Miranda!", que acaba de lanzar su nuevo disco "Fuerte" que incluye un dueto con Natalia Oreiro y otro con el mexicano Jesús Navarro, del grupo Reik, se presentará el 24 y 25 de mayo en el Teatro Ópera (Buenos Aires) y sus líderes Ale Sergi y Juliana Gattas consideraron que la clave en la industria está en "mantenerse vigente, pero también sorprender con cada disco". Para este disco, la banda mantuvo su estilo siempre dentro del electro-pop, aunque con canciones de medio tempo además de una interesante participación de Oreiro en "Tu hombre" donde protagoniza una "fuerte pelea" con Juliana Gattas por un hombre y el aporte soulero de Navarro en "Enero". Sobre el disco, Ale Sergi y Juliana Gattas charlaron con Télam.

¿Es más importante mantenerse que llegar?

ALE. Esa es una frase que se escucha mucho y que por algo se debe escuchar tanto. El momento primero, el momento del impacto, no es fácil de lograr, pero es irrepetible. Me acuerdo cuando éramos la cosa nueva, me encantaba porque sos promesa y cuando sos promesa sos buena noticia constante, porque se supone que vas a hacer esto o aquello. Ahora, cuando después empezás a hacer esas cosas, ahí sí hay gente que se decepciona porque esperaba otra cosa y hay gente que se suma que no sabía ni que existía. Pasás de ser una promesa a ser una realidad, y la realidad no es prometedora porque la promesa es lo que está por venir. Ahora ya demostramos lo que hemos podido hacer y seguramente sigamos haciendo cosas, pero ese impacto de la aparición no va a volver nunca más. La idea un poco para mantenerse vigente es también sorprender, sin abandonar del todo tus raíces que el árbol crezca en una dirección cada vez más distinta.

¿Les copa esa cosa más familiera y compartir el público de la Sole, de los Huayra, de Abel Pintos o hasta de Ricardo Iorio?

JULIANA: Sirve porque nos copa. Nos gusta hacerlo y entonces sirve, y es una gran conquista de público. Somos conscientes y respetuosos de cada escenario que vamos y sabemos que hay gente que viene porque se entera que estamos nosotros y hay muchísima otra gente que no, sabemos que hay gente que acompaña a esa gente porque es un contexto familiar. Nosotros estamos en la búsqueda alegre de conquistar a todo el mundo y que vean la mejor versión posible de nuestro show: al hermano, a la novia, a los hijitos y a la abuela del que fue. Por otro lado, esa conquista hace que sea tan dinámica nuestra carrera y que nunca nos aburramosl