Independiente BBC se convirtió en líder de la categoría Preinfantiles

Hoy 23:46 -

Independiente BBC venció a Normal Banda por 31 a 26 y se convirtió en líder de la categoría Preinfantiles, tras cumplirse la undécima fecha del Torneo Campeones Argentinos de Cadetes 1984, que hace disputar la Comisión Provincial de Minibásquet.

El equipo de calle Salta, que dirige Hugo “Pigu” De la Iglesia, lidera las posiciones con 21 puntos y con un récord de 10 victorias y 1 derrota.

El Violeta, en cambio, quedó como único escolta con 19 unidades, producto de 8 triunfos y 3 caídas.

Otro de los equipos protagonistas es Nicolás Avellaneda, que venció a Villa Mercedes por 49 a 32 y ocupa la tercera posición con 18 puntos.

También está cumpliendo una gran actuación Sportivo Colón, que en la última fecha derrotó a Huracán por 52 a 27 y ocupa la quinta ubicación.

En el Vicente Rosales, la noche del viernes, Olímpico abrió la fecha con su octavo triunfo consecutivo, al derrotar a Lawn Tennis por 49 a 15. El equipo de Mjail Nabac es el único invicto del torneo.

La fecha se completó con estos resultados: Tiro Federal 22, Juventud 37; Jorge Newbery 34, Red Star 51 y Atamisqui BBC 37, Contadores BBC 32.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Independiente BBC 21 puntos; Normal Banda 19; Nicolás Avellaneda 18; Quimsa 17; Sportivo Colón 15; Olímpico 16; Juventud BBC, Red Star y Huracán 14; Villa Mercedes y Contadores 12; Tiro Federal 11; Belgrano y Lawn Tennis 10; Atamisqui BBC y Jorge Newbery 9.

Próxima fecha

El próximo fin de semana se cumplirá la duodécima fecha, que contempla los siguientes partidos: Quimsa vs. Villa Mercedes, Belgrano vs. Independiente BBC, Normal Banda vs. Atamisqui BBC, Contadores BBC vs. Lawn Tennis, Olímpico vs. Jorge Newbery, Red Star vs. Sportivo Colón, Huracán vs. Tiro Federal y Juventud BBC vs. Nicolás Avellaneda.