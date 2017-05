11/05/2017 -

El 2017 tendrá el retorno de Gran Hermano Famosos, variante del reality que tuvo su primera edición hace 10 años por Telefé. Esta vez, por América, la primera confirmada es "Maypi" Delgado. "Me llamaron y acepté. La experiencia me encantó cuando estuve y me resultó divertido. Ahora iré por todo", anticipó "Maypi".