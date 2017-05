Se abre la polémica: el Festival de Cannes le pone límites a Netflix

Hoy 22:56 - El festival encabezado en lo artístico por Thierry Fremaux, viejo cinéfilo y a su vez titular del Instituto Lumiére que apoya el cine-en-elcine y la reapertura de salas cinematográficas en toda Francia habría cuestionado el hecho de que dos de las películas incluidas en la selección, la surcoreana “Okja”, de Bong Joon-ho y la estadounidense “The Meyerowitz Stories”, de Noah Baumbach, respaldadas por la plataforma Netflix, no se iban a estrenar en salas francesas. “The Meyerowicz Stories” cuenta la historia de una familia cuyos miembros estaban separados y se reúnen para un evento que celebra la obra de su padre, con actuaciones de Ben Stiller, Adam Sandler, Dustin Hoffman, Emma Thopson y Candice Bergen, mientras que “Okja” aborda la ficción fantástica y tiene como eje a una joven coreana que viaja por Estados Unidos y que debe arriesgarlo todo para detener a una poderosa multinacional que pretende secuestrar a su mejor amigo: un animal gigantesco llamado Okja. Todo surgió tras el anuncio de la empresa que respalda series, miniseries y largometrajes que suelen tener destino a salas y al mismo tiempo a su pase en plataformas anunció “The Irishman”, de Martin Scorsese, con Robert de Niro y Al Pacino, que se verían principalmente on demand y no en cines convencionales en muchos países, y se desayunaron que lo mismo ocurriría con esos dos elegidos para competir en la muestra. El comunicado lanzado por los organizadores de Cannes es claro y contundente: “El festival agradece la llegada de un nuevo operador que decide invertir en el cine, pero quiere reiterar su apoyo al modelo tradicional de exhibición en salas francesas y mundiales”, dice. “En consecuencia, y tras la consulta con los miembros de su directorio, el Festival de Cannes decidió modificar sus reglas para adaptarse a esta situación sin precedentes: cualquier filme que quiera participar en la competencia de Cannes debe comprometerse a ser distribuido en las salas francesas”, medida que entraría en vigencia desde 2018. Los responsables del festival que es considerado por muchos motivos el más importante del mundo, aseguraron que estuvieron en negociaciones con Netflix para que revisaran su postura de no estrenar en salas esas dos producciones pero no obtuvieron resultados positivos. Por la red Facebook, el CEO de Netflix, Reed Hastings, aseguró tras conocer el comunicado: “El sistema cierra fila contra nosotros”, y de esa forma se sumó a una polémica que en el próximo festival, que va del 17 al 28 de mayo, y durante el desarrollo del paralelo Marche du Film (el inmenso mercado del filme donde se cierran transacciones multimillonarias), también desfilará por su alfombra roja.