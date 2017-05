Suar avivó la pelea entre su ex y Araceli

17/05/2017 -

Fue Griselda Siciliani quien tiró la primera piedra, hace algunas semanas, cuando fue consultada sobre una supuesta "lista negra" que tendría Adrián Suar al momento de no convocar a determinados actores para sus ficciones.

Uno de ellos sería Fabián Mazzei, actual esposo de Araceli González, ex mujer del director de contenidos de Canal 13.

"Hay artistas que Adrián ni siquiera ‘banca’, pero le gusta cómo actúan y los llama. Pongo las manos en el fuego en eso. Si no lo llama a Fabián Mazzei no le debe servir para un proyecto", disparó la protagonista de Sugar en el living de Intrusos.

González recogió el guante y cargó -sin mencionarla- contra ella, desde su cuenta en Instagram. "Nadie es quien para evaluar porque convocan o no a un actor. Y de hecho no tiene información sobre qué hace él o no con su vida laboral. Por ende, opinar sin saber ya es parte de una desubicación y de cierta ignorancia sobre las personas y encima sugerir saber lo que no se sabe es mala fe", apuntó la actriz de "Los puentes de Madison" desde su cuenta en Instagram. Tras el entredicho, fue el propio Suar el que decidió opinar sobre el tema y lo hizo de manera contundente.

"Me parece que Gri (Siciliani) fue muy honesta. Fue como ella dijo, salió a defender a su tribu cuando ella sintió que me atacaron o que dijeron algo que no era verdad. Que uno no trabaja en Pol-ka porque yo... Y eso a mí también me molestó porque no es cierto", aseguró el jefe de programación de El Trece. "Yo entendí lo que le pasó a Gri porque salió a defenderme. A mí no me gusta cuando de esa manera se inventan esas cosas sobre que yo no llamo o castigo a alguien. Eso no ha pasado nunca". "¿Le pudiste explicar a Araceli?", inquirió el cronista de "Intrusos".

"Lamento mucho que lo piense así, Ara lo sabe y me imagino que Mazzei también lo debe saber, a no ser que piense lo contrario. Yo públicamente lo digo. Incluso, si mal no recuerdo, yo creo que él en una revista dijo que tomó la decisión de no trabajar en Pol-ka por una cuestión de principios, cosa que yo respeté profundamente", finalizó Suar, dejando abierta la polémica.