"Toto", el hijo de Adrián Suar, debutará en la ficción de Telefé

Fotos Toto Suar (medio) interactuará con los protagonistas en "Fanny, la fan".

17/05/2017 -

Con un padre que es dueño de una de las productoras de ficción más exitosas de la Argentina y gerente de programación de Canal 13, Tomás "Toto" Kirzner decidió que su entrada a la televisión fuera por mérito propio. Ni siquiera por portación de apellido, porque no se puso el Suar artístico de su padre, ni usa el González materno que heredó de Araceli. Y para debutar en una ficción no eligió a Pol-ka. Prefirió probar con Telefé.

"Una vez que decidí ser actor hablé claro con mis viejos. Primero charlamos sobre la necesidad de estudiar y acordamos que, una vez que me sintiera seguro, empezaría a ir a castings. Eso hice este año y me salió lo de Fanny, la fan", contó el joven que en el medio artístico es conocido como "Toto" Suar, aunque él insiste en que quiere que lo llamen como figura en su documento de identidad, Tomás Kirzner. Y así es como figurará en la tira de Underground que comenzará a emitirse en par de semanas.

"A mí me gusta mucho ir a las pruebas, pelear la oportunidad. Para mí los lugares se ganan así, por esfuerzo propio", le dijo a Clarín. Si bien la comedia será la que marque su debut televisivo, Tomás tuvo una primera aparición pública en "el corto que hizo un amigo, Int. Bar-Noche. Fue un proyecto casero, hermoso, al que le puse todo lo que tenía como actor. Yo hacía de alter ego del protagonista", recordó.

En ese entonces tenía 17. Ahora, con 18, dará sus primeros pasos en el canal que lidera el rating: "Es una presión linda estar en una pantalla caliente. Pero para mí lo mejor es actuar, no me fijo tanto dónde. Por ahora el disfrute es poder trabajar de lo que me gusta. Y tanto, que la paso buenísimo en cada casting. Para éste tuve que hacer una escena con otras dos personas en las que interactuábamos como si fuéramos técnicos de un canal", contó.

Tomás, el hijo de Araceli González, le dará vida a Titi. "Mi personaje es un asistente de producción algo sumiso, un tanto torpe, que consiguió su primer trabajo en Megacanal", donde se desarrolla Fanny la fan, la tira que protagonizará Agustina Cherri, junto a Luciano Cáceres y Nicolás Furtado.

Aunque para su debut como actor televisivo no eligió a la productora de su padre, admitió que habla mucho con él de su trabajo. "Él siempre me dice que confíe mucho en mis valores y que no cargue ninguna mochila. Que sea yo". Una vez que la tira esté en el aire, intentará anotarse en el IUNA, el Instituto Universitario Nacional del Arte, para seguir aprendiendo. "Yo me asumo como principiante y entonces estoy atento a todo, pregunto, pido consejo. Y encima en este programa estoy rodeado por gente que sabe mucho del oficio", comentó.