El Apertura tiene dueño y se viene el capítulo 13

Hoy 21:33 - Islas Malvinas es el primer campeón del Torneo Apertura de la Liga Santiagueña de Veteranos, denominado “Carlos ‘Palo’ Carabajal” en la categoría C50. Alcanzó los 36 puntos en 12 partidos jugados, con 45 goles a favor y tan sólo 4 en contra. Su inmediato seguidor, Carnicería Daniela, quedó a seis de diferencia. Por otra parte, mañana, se disputará la decimotercera fecha y habrá nuevo horario (de 15 a 15.30), salvo en cancha de Los Potros, Santa Lucía, Pampa Múyoj, Santa Rosa de Lima, donde el inicio será a las 16, para 16.30. La categoría C50 jugará en primer turno. Éste es el programa para mañana: Cancha Ateneo Ejército Argentino, Barrio 1º de Mayo vs. Profe Karen y Aluminio Alu-Mart vs. Pablo VI. Cancha San Luis, Despensa Nico vs. Carnes Marito (50) y San Luis vs. Verdulería Los Amigos. Cancha San Lorenzo, Los Herederos vs. Loma FC y Villa del Carmen vs. Unión. Cancha San Martín, Cristian FC vs. Pablo VI (50) y Triángulo Rojo vs. Cristian FC. Cancha Estrella Roja, Estrella Roja vs. Dos de Abril (50) y Club Piedritas vs. Club Atlético Luján. Cancha Poli- Bosco, Islas Malvinas vs. Centinelas Unidos (50) y El Gallo vs. Taller Carlos Issi. Cancha Santa Lucía, Santa Lucía vs. Triángulo Rojo (50). Cancha Los Potros, Virgen del Rosario vs. Villa María. Cancha Dos de Abril, Los Fugitivos vs. Dos de Abril. Cancha Pampa Múyoj, Carnicería Daniela vs. Cerrajería José Luis (50).Cancha Gremio Judicial (a las 15), Gremio Judicial vs. Santa Rita (50). Libre Cadetería Alsina vs. Ferretería Santa Lucía gana puntos.