Explican qué es el alias CBU y cómo influirá en las transacciones bancarias

21/05/2017 -

Desde el 1 de junio entrará en vigencia una disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por la cual todas las cuentas bancarias, tanto las cajas de ahorro como las cuentas corrientes, deberán poseer un alias CBU.

De esta forma, todos los clientes bancarios personas humanas y jurídicas, titulares de cajas de ahorro y cuentas corrientes en entidades financieras, deberán contar con un alias .

La disposición de asignar en forma voluntaria un alias a las CBU está vigente desde diciembre del año pasado. Pero, a partir del 1 de junio el BCRA asignará por defecto un alias a quienes no lo hayan hecho voluntariamente, de manera tal que toda cuenta del sistema bancario tendrá un alias.

A nivel local, desde el Banco Santiago del Estero (BSE) informaron cómo se podrá realizar la asignación de un alias a la, o las, cuentas que posean sus clientes. Hernán Núñez, gerente de Operaciones del BSE describió en forma detallada los pasos para asignar el alias y cuáles son los beneficios que traerá aparejado.

La introducción del alias bancario permite a los usuarios identificar cada una de sus cuentas de manera más sencilla, en comparación con los 22 dígitos del CBU numérico. “El objetivo que persigue con esta disposición el Banco Central es que sea más fácil para una persona, cuando tenga que dar la identificación de su cuenta para una transferencia, recordar un alias”, señaló Núñez quien además explicó en detalle cómo se puede obtener el alias y dio los pormenores de la disposición.

1) ¿Qué es un alias?

El alias es un seudónimo que se le va a asignar a cada cuenta que tenga una persona en los bancos. Ya sea una cuenta corriente o una caja de ahorro. En nuestro caso, en el Banco Santiago del Estero (BSE). Si se tiene más de una cuenta en un banco o bien si se las tiene en distintos bancos, a cada una se la va a llamar de alguna manera con un seudónimo diferente. Se va a tener un alias por cada cuenta o caja de ahorro que se tenga en el sistema financiero.

2) ¿Quiénes deben asignar ese alias a sus cuentas?

Es tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Las cuentas alcanzadas son las cajas de ahorro y cuentas corrientes que por sus características estén habilitadas a efectuar transferencias. Las cuentas sueldo, los beneficiarios de diferentes programas de la Anses, los jubilados, todas van a tener un alias.

3) ¿Para qué sirve?

Hoy cada cuenta, ya sea caja de ahorro o cuenta corriente en el BSE o en cualquier otro banco, tiene asignada una Clave Bancaria Unica (CBU). Esa CBU está compuesta por 22 números e identifica a la cuenta y a su titular. Al asignársele un alias, el objetivo es que sea más fácil recordar esa CBU en vez de los 22 números.

4) ¿Por qué hay que asignar un alias a las cuentas?

Es una directiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su política de llevar las transacciones a medios electrónicos. La normativa de asignar un alias CBU a las cuentas entró en vigencia en diciembre de 2016, pero de manera voluntaria hasta fin de mes.

5) ¿Qué pasa si no asigno un alias a mi cuenta ? ¿Puedo tener problemas?

No poner el alias no va a dificultar ninguna transacción. Lo que se pretende es que se facilite la forma de recordar el número de la cuenta, pero no va a generar ningún inconveniente en la forma de operar la cuenta para nada. Además, a partir del 1 de junio, a quienes no hayan asignado voluntariamente un alias, el BCRA les asignará uno por defecto que luego si no es de gusto del titular de la cuenta, se podrá cambiar.

6) ¿Cuándo sabré cuál es el alias asignado?

La forma de conocerlo será entrando al home banking al cual uno pertenece. Allí, al ingresar a la opción CONSULTA DE CBU, además de los 22 dígitos que tiene la CBU aparecerá debajo de ella, el alias asignado por el Banco Central si es que no realizó la asignación voluntaria hasta el 31 de mayo.

7) ¿Cuándo y quién me puede pedir el alias?

Por ejemplo, si quiero hacer una transferencia a otra cuenta, recibir un pago vía transferencia o bien, si quiero adherir un servicio al pago por débito automático en una cuenta propia, le van a pedir la CBU. En ese caso, va a poder dar el alias y con eso, se va a identificar la cuenta. El objetivo del Banco Central es que sea más fácil para una persona recordar con un alias el número de su cuenta.

8) ¿Cómo se obtiene ese alias?

Actualmente solo se lo puede hacer la asignación de un alias a una CBU por HOME BANKING. Aún no está vigente la posibilidad de hacerlo por cajero automático. En el HOME BANKING, se debe ingresar en el caso del BSE a la opción CUENTAS y de allí a la opción CONSULTA DE CBU. Una vez allí, se debe ir a la opción (abajo a la izquierda, al lado de imprimir) GENERAR ALIAS. Luego se muestra la opción INGRESE ALIAS. Allí se debe ingresar el seudónimo elegido que es el que quedará asociado a la CBU. Una vez generado, el programa regresa a la pantalla CONSULTA DE CBU y allí mostrará el CBU numérico y debajo de él, el alias asignado.

9) ¿Al elegir un alias deben ser letras o números?

El alias puede tener una extensión de un mínimo de 6 caracteres a un máximo de 20. Pueden ser letras y números, una combinación de ambos y también se puede utilizar el punto y el guión medio. También pueden ser todos números o todas letras.

10) ¿Qué pasa si hay un alias repetido?

El sistema valida que no haya en todo el país otro alias que se repita. Es único. El alias no se puede repetir en todo el sistema financiero.

11) ¿Se debe colocar una sola vez o renovarlo periódicamente?

El alias queda hasta la decisión del titular de la cuenta de modificarlo o darlo de baja, queda permanente. No es como una clave que hay que renovar, queda asignada en forma permanente.

El de los 22 dígitos no deja de funcionar, sigue estando porque guarda relación con el número de la cuenta, a que banco pertenece, la sucursal, la moneda de la cuenta, el tipo de cuenta y el dígito verificador. Ese CBU va a seguir existiendo. El alias pasa a ser una forma simplificada de identificar esa cuenta, quien quiera usar el CBU numérico va a poder hacerlo.

12) ¿Qué pasa por ejemplo si cierro la cuenta en un banco? ¿Mi alias queda allí y debo hacer otro?

El CBU tiene la característica de que es portable, lo que significa que si cambio de banco y abro una cuenta en otro banco, lo que puedo hacer desde el homebanking es dar de baja el alias del banco del que me voy y asignarle ese mismo alias a la cuenta de otro banco con lo cual mantengo el alias para otra cuenta y no tengo que avisarle a las empresa vinculadas con las que pueda tener adherido el débito automático sino que ellos van a buscar el alias. Es una de las ventajas que se pueden dar al tener el alias. Es similar a la portabilidad numérica de los celulares. Se puede cambiar de compañía, en este caso de banco, pero el número –el alias- sigue siendo el mismo.