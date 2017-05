La familia de la chacarera

Hoy 21:10 - En muy pocas partes del mundo, la música y la cultura están asociadas a la familia. Desde tiempos antiquísimos, es sabida la historia que en Santiago del Estero, conformar un grupo musical entre los mismos hermanos, era una sana costumbre de confraternidad y amor por el arte, que aún persiste en la actualidad. No en vano han dejado su huella los hermanos Abalos, los Simón, los Juárez, los Díaz, los Farías Gómez y por supuesto, los Carabajal. Un recorrido por los momentos más trascendentes del conjunto fundamental de la música popular argentina, es el que propuso rescatar Roy Stahli, con su reciente trabajo titulado “El libro de oro de Los Carabajal” (Ediciones Fabro). Un voluminoso trabajo que rescata el relato de los protagonistas y otras personalidades tales como el recordado Horacio Guarany, Miguel Ángel Gutiérrez, Marcelo Simón, Jorge Rojas, Antonio Tarragó Ros, Néstor Garnica, Demi Carabajal, Jairo, Julio Di Palma, Roberto Pérez, Hernán Rapela, entre otros, además de reflejar la discografía completa, acompañada con fotografías inéditas. Recientemente, Roy presentó el trabajo biográfico en el marco de la 43º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, junto a los actuales integrantes del conjunto; Mario, Kaly y Walter Carabajal y Blas Sansierra. En diálogo con Viceversa, el joven escritor de 24 años, también autor del “Horacio Guarany. Toda una vida”, resaltó cómo se dio el acercamiento al conjunto y su interés en rescatar vivencias, anécdotas y valiosos testimonios que profundizan la historia del conjunto y de un apellido que es leyenda viva del folclore argentino. ¿Cómo se dio el acercamiento con Los Carabajal? -Hace dos años publiqué el libro “Horacio Guarany. Toda una vida” en homenaje a quien fue mi ídolo desde los tres años y a quien el paso del tiempo convirtió en mi gran amigo. Cuando presenté dicho libro en Cosquín me crucé a Los Carabajal, quienes me felicitaron e invitaron desinteresadamente a subir con ellos al escenario mayor a cantar “Si se calla el cantor” y, de ese modo, mostrar mi libro y homenajear a Horacio. Ese gesto nunca lo olvidé y luego de un tiempo, me comentaron su deseo de tener un libro para sus 50 años de trayectoria. Así empezó la cosa… ¿Cuál fue la técnica de trabajo empleaste para poder reflejar una historia musical tan amplia? -La realidad es que soy un cantor que escribe. Canto folklore desde los tres años. La necesidad de hacer un libro para homenajear en vida a Horacio me impulsó a inmiscuirme en el terreno literario. Me fui haciendo a prueba y error, pero entendiendo fundamentalmente que la base para reflejar semejantes historias de vida, es rescatar vivencias, anécdotas y testimonios que transiten por diferentes emociones. En ambos casos trabajé varios meses recopilando material de archivo y generando una base de datos, con fechas, acontecimientos, discografía, las diferentes formaciones del grupo. Luego llegó el tiempo de las entrevistas, las que finalmente crucé con todo el archivo, generando así una biografía novelada. ¿Sientes que el libro pudo resumir lo más central de los 50 años de trayectoria o hay promesas de una segunda reedición con más historias inéditas? -Siempre quedan cosas en el tintero. Me pasa con el libro de Guarany, en cada lugar que voy a presentarlo me cuentan una anécdota nueva. Yo se lo dije a Horacio “vos parecés Roberto Carlos, que tiene un millón de amigos…”. Con Los Carabajal es lo mismo, son muy populares y queridos en todos los puntos del territorio nacional y en muchos otros países que recorrieron en 50 años de andar caminos. Suele ocurrir que los artistas no suelen ser los mejores comentaristas de su obra ¿Fue necesario rodearte con otras fuentes informativas para hacer más enriquecedora la historia del conjunto? -Indudablemente, la mejor manera de poder reconstruir lo más objetivamente posible la historia, es escuchar distintos testimonios. En este caso aportaron sus vivencias, recuerdos y reflexiones los integrantes actuales y ex integrantes del conjunto, algunos miembros de la familia, amigos de la vida, colegas del medio artístico tales como: Jairo, Juan Carlos Saravia, Julio Di Palma, Horacio Guarany, Jorge Rojas, Antonio Tarragó Ros, Marcelo Simón, entre otros. ¿Los Carabajal son conscientes de la marca cultural que han dejado para las nuevas generaciones? -Saben de la responsabilidad y el compromiso que tienen por defender un apellido que es una institución, como así también sus raíces, sus costumbres, su música; pero nunca lo reconocerán totalmente, ya que una de las premisas fundamentales con las que se han manejado siempre es la humildad. El objetivo de este libro no es solo narrar una biografía, sino tratar de buscar cuáles fueron las bases que sostuvieron a este conjunto durante tantos años. Una tarea compleja, que fue sostenida principalmente por la convicción inclaudicable de ellos por seguir un sueño, una historia que es, por sobre todas las cosas, una historia de amor. Amor a la familia, a la música, a su tierra, a su origen. Nuestro mayor deseo es que este trabajo pueda llegar al ámbito escolar, que sea útil, que sirva para que los jóvenes conozcan en profundidad la historia de estos santiagueños que han sido y son auténticos “embajadores de la cultura santiagueña” por todo el mundo, llevando la chacarera como estandarte. Además pensamos en grupo de “changos” que tienen sueños musicales, deseando que encuentren en este libro secretos de la vida del artista, que no es nada fácil. ¿Con que otro conjunto compararías a Los Carabajal por su nivel de creatividad y referencia musical en el escenario mundial? -¡Yo diría que Los Beatles fueron Los Carabajal de Inglaterra! No puedo pensar en comparaciones porque es una historia muy particular la de este conjunto santiagueño. Ídolos totales, con valores humanos reflejados en su arte, con una coherencia poética y musical sostenida a lo largo de cinco décadas. Por eso el pueblo los aplaude, por eso la gente los tiene presentes, por eso es una historia de la que conocemos el principio, pero no podemos imaginar el fin, porque están enraizados en el alma del pueblo. Ellos no son el fruto de un éxito, sino de una cuidada siembra de muchos años, gracias a la que hoy cosechan logros, distinciones y reconocimientos, el principal de todos: el amor de la gente.l