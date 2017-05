Fotos Susana Giménez logró sorprender a Mirtha Legrand en su propia casa

23/05/2017 -

Todos los domingos, después de sus clásicos almuerzos en TV, Mirtha Legrand se reúne en su hogar con un grupo selecto de amigos y familiares.

Es toda una tradición de "La Chiqui" y una cita impostergable para los invitados.

Del último encuentro participaron Goldie y José, los hermanos de la diva, el diseñador Gino Bogani, y amigas íntimas de la estrella de El Trece.

A último momento, y para sorpresa de todos, apareció, sin avisar, Susana Giménez. La conductora quiso impactar a Mirtha con su inesperada visita.

"La Chiqui estaba feliz. No sabía que Susana iba a aparecer. Ella me había mandado un mensaje, nos encontramos abajo y me dijo ‘no digas nada’. Entró por la puerta de servicio y se sentó en la mesa. Todos quedaron asombrados", relató Bogani a Teleshow.

¿De qué hablaron en la mesa? "Conversamos un poco de su regreso a la televisión, pero muy poco. Me pidió que le haga un vestido. Después charlamos de distintos temas, nada relacionado con la farándula. Las reuniones en la casa de Mirtha son de índole familiar. No hablamos de lo que pasó en el programa sino de nuestras cosas", precisó Gino.