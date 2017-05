Quimsa llegó a la punta y Olímpico se mantiene invicto en Preinfantiles

Hoy 23:10 - Quimsa y Olímpico se perfilan como los candidatos en la categoría Preinfantiles, tras disputarse la decimotercera fecha del Torneo Campeones Argentinos de Cadetes 1984 que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet. La Fusión venció a Independiente BBC por 53 a 45 y trepó a la cima de las posiciones, mientras que el Negro bandeño le gano a Sportivo Colón por 52 a 34 y se mantiene invicto al cabo de 10 presentaciones. El equipo de Marcelo Zanni sólo perdió un partido (ante Olímpico) y lidera la tabla con 25 puntos. Hoy, los Preinfantiles viajarán a un encuentro en el Club Atenas de Venado Tuerto junto con los chicos de Premini, Mini e Infantiles. Por su parte, el conjunto dirigido por Mijail Nabac Brunet no conoce la derrota y es el equipo que mejor juega en lo que va del campeonato. Cuando dispute los tres partidos suspendidos, trepará a la punta. Otro de los equipos con ambiciones es Normal Banda, bicampeón en el 2016. El Violeta derrotó al Santiago Lawn Tennis por 57 a 12, en calidad de visitante, y ocupa la tercera posición, detrás de Independiente BBC. Por su parte, Nicolás Avellaneda superó a Huracán por 48 a 25 y marcha en cuarta ubicación. La fecha se completó con los siguientes resultados: Villa Mercedes 30, Juventud BBC 64; Tiro Federal 24, Red Star 35; Jorge Newbery 33, Contadores 35 y Atamisqui 71, Belgrano 36. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Quimsa 25 puntos; Independiente BBC 24; Normal Banda y Nicolás Avellaneda 21; Olímpico 20; Juventud y Sportivo Colón 18; Red Star y Huracán 17; Tiro Federal, Villa Mercedes y Contadores BBC 14; Belgrano 13; Lawn Tennis 12; Atamisqui BBC y Jorge Newbery 11. No habrá fecha Este fin de semana no habrá fecha por pedido de varias clubes que participarán en la festividad del Seños de los Milagros de Mailín. En consecuencia, la decimocuarta fecha fue postergada para el sábado 3 de junio. El fixture contempla los siguientes enfrentamientos: Independiente BBC vs. Villa Mercedes, Quimsa vs. Atamisqui BBC, Belgrano vs. Lawn Tennis, Normal Banda vs. Jorge Newbery, Contadores BBC vs. Sportivo Colón, Olímpico vs. Tiro Federal, Red Star vs. Nicolás Avellaneda y Huracán vs. Juventud BBC. Por otra parte, la Comisión Provincial de Minibásquet informó que se encuentra abierta la secretaría para realizar los carnés de lunes a viernes, en el horario de 9.30 a 12.30 y de 19.30 a 22. El jugador que no tenga su carné hasta el 10 de junio no podrá jugar. Asimismo, aclaró que los partidos que se encuentren suspendidos deberán jugarse hasta el día 10 de julio. Caso contrario, se le dará por perdido y se le cobrará la respectiva multa. 