La película de Darín fue muy bien recibida en Cannes

25/05/2017 -

Ricardo Darín es el artista argentino mejor cotizado, que trabaja en cine y teatro sólo si el proyecto lo entusiasma, y ahora es la figura central de "La cordillera", de Santiago Mitre, que se proyectó en Una cierta mirada en Cannes y tuvo un muy buen recibimiento. Aquí, Darín, interpreta a Hernán Blanco, un presidente argentino de ficción que vive una difícil encrucijada entre una reunión cumbre latinoamericana y la sorpresiva crisis de su hija. Darín se caracteriza por su extraordinario profesionalismo y cada vez que es llamado para un proyecto es porque los directores y productores saben que su presencia es garantía de un desempeño sólido que es aplaudido y genera buena taquilla. El actor, en una entrevista con Télam, habló acerca de este filme.

-Hizo un montón de papeles muy diferentes, pero nunca un presidente... ¿Alguna vez pensó que podían ofrecerle algo así?

-No, nunca. En otras oportunidades me ofrecieron personajes históricos, que existieron, y siempre me negué porque no me interesa la posibilidad de emular o copiar a alguien. No me gusta para nada. Fueron cuatro o cinco veces y siempre respondí igual. Esta vez la propuesta era construir un presidente de ficción y tuvimos cuidado de que no se pareciera específicamente a ninguno, que tuviese su propia identidad para meterlo en un contexto de presión extrema.

-Eso puede hacerlo parecido a todos.

-Cada uno tendrá libertad para interpretarlo a su manera, de decir que es parecido a fulano o mengano por haber dicho algo, por cómo se mueve o vaya a saber por qué. Eso es parte de la libertad de cada uno, pero no era esa la intención sino saber qué pasa con estos tipos lidiando con la responsabilidad y el compromiso de tener que decidir por y para millones de personas y al mismo tiempo hacerlo con su propia vida, que es algo que como ciudadanos no tenemos en cuenta. Difícilmente podamos evaluar una gestión, pensando que el tipo pudo tener 40 grados de fiebre cuando se mandó esa ca... o no, o que venía peleando con su ex mujer... Es como si nosotros lo tuviésemos borrado para el análisis.

-¿Cree que es difícil ser presidente?

-Sí, y mucho. Tiene que ser difícil. Tenés que ejercer el poder, aceptar o no algo, orientar a un equipo de trabajo, ir en una dirección determinada. Hay veces que tienen que recurrir a una frialdad grande porque si se dejan llevar por lo emocional, no podrían tomar decisión alguna. Si dirigir una película es difícil, que un montón de gente te esté preguntando de qué color es la pared, cómo es la peluca o... imaginate un presidente.