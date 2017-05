Fotos Fantini: "Macri no es el neoliberal que describe Cristina"

27/05/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Dueño de una capacidad de análisis auténtica y respetada cuando desarrolla el abordaje de las diferentes problemáticas políticas económicas, sociales y culturales de Argentina y el exterior, el periodista y politólogo Lic. Claudio Fantini brindó de manera exclusiva para EL LI BERAL un análisis de los personajes y hechos que considera centrales para el futuro del país y del mundo. El especialista, que participa como expositor en el 3º Congreso del Rotary Internacional Distrito 4849 en el Centro Cultural San Martín, hizo un alto para brindar una entrevista a este medio. En la charla, se refirió al gobierno de Macri; cómo ven a la Argentina en el mundo, y si la crisis de Brasil puede condicionar seriamente con las aspiraciones del gobierno argentino de lograr un repunte económico. -La Argentina, sostiene el gobierno, inició el camino de ingresar nuevamente al mundo en búsqueda de inversiones que traigan progreso. ¿El contexto genera expectativas de que pueda haber inversiones? -Yo veo la realidad argentina atrapada en una paradoja, el kirchnerismo y las izquierdas describen el gobierno de Macri que ejecuta un ajuste feroz que gobierna para los ricos y es neoliberal. A su vez los voceros de la ortodoxia económica ven en Macri lo contrario, lo ven como un populista que es kirchnerista light, un mismo gobierno es visto de dos formas opuestas. Tal vez no sea ninguno de los dos, pero tampoco lo contrario a ninguno de los dos. Para mí Macri no es el neoliberal que describe Cristina ni el populista que describen los economistas ortodoxos. -¿Esta incertidumbre atenta contra las aspiraciones económicas de este gobierno? -Justamente, la gran paradoja son las grandes inversiones que habían pronosticado que iban a llover en la Argentina, no llovieron son pequeñas garúas. Las inversiones no llegan porque escuchan la descripción de los economistas ortodoxos y le hacen caso. El capital no es heroico, en lugar de venir a ayudar a un gobierno que propone la apertura de la economía y que implica el populismo en la Argentina no viene porque exige garantías y esa garantía no se puede dar si los capitales no vienen. El resultado es que fue a China y describió una Argentina que ya fue, dijo que Argentina es el granero del mundo, el presente y el futuro está en la producción de materia prima y esa Argentina ya la vimos, China es un gran consumidor, se repite la historia, lo mismo que la Inglaterra victoriana que invertía en cosas que el país necesitaba para poder exportar la materia prima que Inglaterra consumía y China hoy está haciendo lo mismo. Macri hizo campaña imaginando otras cosa ingenuamente pensaba que iba a llegar una lluvia de inversiones y el capital no es heroico. Yo al gobierno no lo veo del todo mal como lo ven algunos ni del todo bien como lo ven otros, para mí es ni. -¿Qué repercusión puede tener en Argentina la crisis institucional y política de Brasil por el Lava Jato? -Obviamente si Brasil sale de su atolladero a la Argentina lo ayuda y mucho y a toda la región, Brasil es una locomotora de la economía regional. A diferencia de lo que fue Italia en la década que gobernaba la coalición pentapartitas, en la que vivían de crisis en crisis con la política, pero la economía andaba por otro andarivel y se convirtió en potencia teniendo siempre crisis política; en Brasil no sucede esto. Si tiene crisis política se empantana económicamente. Y tiene crisis política porque en la presidencia está un hombre que no debiera estar, por lo tanto si no hay una renuncia de Michel Temer o un juicio político o una intervención de la Junta Electoral invalidando su presidencia se descubrió que fue financiado por Odebrecht sino lo sacan del poder o se va solo es muy complicado que Brasil despegue. -¿Cómo evalúa la política exterior argentina, hay aciertos y errores? -No la veo muy errónea a la política exterior tampoco la veo tan protagónica, creo que es una política exterior lógica, fue a Los Estados Unidos; ahora a China. Me parece que hay una visión pragmática en la política exterior que tiene lógica, no abandona el Mercosur, al mismo tiempo busca hacer de puente entre el Mercosur y la Alianza del Pacifico. El problema de Argentina no está en su política exterior, está en la economía. -¿El socialismo del Siglo XXI que proclamaba Hugo Chávez para Latinoamérica está en su ocaso? -Claro que sí, y estamos viendo un final patético. Nicolás Maduro es un inútil absoluto que devino en dictador, pero él no inventó ese modelo y no supo reformarlo a tiempo. Quedará la duda qué hubiera hecho el propio Chávez si vivía; el modelo que se está hundiendo es del propio Chávez y a diferencia de Cuba, no le puede echar la culpa a Estados Unidos porque no le hizo ningún bloqueo. Estados Unidos es el principal socio del comercio exterior con Venezuela, es el principal comprador de petróleo. Creo que estamos viendo un derrumbe patético de un modelo económico que debió reformarse y no tiene elementos para reformarse porque está conducido por un grupo de gente muy corrupta y muy autoritaria. Entonces tiene que hacer del poder una guarida porque si la pierden, quedarán presos.