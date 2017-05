Graciela Alfano: sexo y consejos

29/05/2017 -

Graciela Alfano habló de su presente laboral y de su reencuentro amistoso con Matías Alé. La diva se sometió al cuestionario de "Los 7 pecados capitales", la sección de un programa televisivo en el que los famosos cuentan sus secretos.

Agustina Casanova, conductora del ciclo no anduvo con vueltas y la actriz respondió sin filtro. "¿Te ofrecieron dinero por sexo?", consultó Casanova. A lo que Alfano respondió con una llamativa revelación: "Te voy a decir algo muy divertido: me lo ofrecieron por primera vez hace un mes. ¿¡Podés creer!? A la vejez, viruelas". La ex jurado de "Bailando por un sueño", amplió con humor su respuesta, aunque dejó algo bien en claro: "Si tengo una pareja y me quiere hacer regalos preciosos, bienvenidos sean... Los regalos hay que agarrarlos todos. Pero cuando el señor quiere cobrar, no". Dejó un consejo hacia las mujeres: "Si te llegan regalos, agarrá todo. Y cuando te va a tocar la pierna decile ‘¿Qué pretende usted de mí?’ A lo Coca Sarli".