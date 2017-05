"Papu" Gómez se ilusiona con ser considerado titular

30/05/2017 -

El delantero Alejandro "Papu" Gómez, convocado tras nueve años al seleccionado argentino, avisó que "puede pelear un lugar" en el conjunto nacional a las grandes figuras que protagonizaron las tres últimas finales de Mundial y Copas América.

Gómez admitió que estuvo a punto de aceptar el ofrecimiento para integrar el seleccionado italiano.

"Hacía nueve años que vestí la ultima vez la camiseta del seleccionado, pasaron muchos técnicos y muchos jugadores y nunca había tenido la chance. (El técnico del seleccionado italiano, Giampiero) Ventura me vino a ver al entrenamiento y me dijo que me tenía en cuenta y (dije) ‘vamos para delante’, encima me salió la ciudadanía italiana, pero, las cosas del destino...", contó Gómez, aludiendo a una historia que no fue con la Azzurra y prologando la que se viene con la celeste y blanca.

En un reportaje con TyCSports, "Papu" reconoció los méritos de la camada que jugó las tres finales pese a no haberlas ganado y admitió que no tuvo lugar porque "están los mejores".

"No me era fácil estar en la selección, lo sabía, y más jugando en un club de mediana categoría como Catania o como también lo es Atalanta. Los mejores juegan en los mejores clubes", reconoció.