El servicio y la fe inquebrantable de Mama Antula guiarán un retiro espiritual en su honor

Fotos FIELES. El primer retiro de Mama Antula reunió a más de 300 personas en el santuario de Villa Silípica.

30/05/2017 -

La devoción por la beata María Antonia de San José sigue creciendo en los corazones de la comunidad santiagueña, que se prepara para vivir un nuevo encuentro espiritual, con el carisma de Mama Antula. Bajo el lema "Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas" se realizará el segundo retiro en honor a la beata santiagueña este sábado en el predio de la Asociación Civil Niños por un Mundo Mejor, en Villa Zanjón.

"Tiene por finalidad crear un espacio de espiritualidad laical que posibilite a las personas encontrase con Jesús, para conocerlo, amarlo y servirlo en los hermanos, tal como lo hizo María Antonia de San José", comentó el presbítero Mario Ramón Tenti, organizador y animador del retiro.

Desde las 9 y hasta las 18 quienes participen vivirán un clima de reflexión y contemplación, iluminados por las ideas y el testimonio de servicio y misericordia de María Antonia.

"Las reflexiones y los momentos de oración tendrán como marco la lectura orante de la Palabra de Dios, siguiendo pasajes bíblicos del Evangelio de Juan, pero desde una lectura antropológica, es decir, partiendo de las distintas realidades y necesidades humanas: la búsqueda y anhelo de felicidad (Jn 1, 35-51), dónde y cómo encontrar a Dios (Jn 4, 1-42), a la escucha de la voz del pastor que nos llama por nuestro nombre (Jn 10,1-

18), llamados y elegidos por Jesús para vivir en el amor (Jn 15, 12-17)", profundizó el padre Tenti.

Espiritualidad

El primer retiro se realizó en el santuario de la beata en Villa Silípica y del mismo participaron cientos de personas de todo Santiago y también de otras provincias.

La segunda edición invita a todas las comunidades parroquiales a replicar y compartir la espiritualidad de Mama Antula. "Tiene objetivo lograr que los laicos no solamente la veneren y la vean como un ejemplo de santidad, sino que también quieran imitarla", añadió Tenti.

"Ella tenía dos ejes dentro de su vida, uno era llevar a Dios hasta los lugares donde no fuera conocido, de ahí se desprende la misión del laico de evangelizar, de llevar el nombre de Jesús y llevar su reino. El otro era el servicio a los hermanos más pobres, no solamente lo que hacía a la tarea evangelizadora, sino también a la cuestión social. Su cercanía era con los pobres, a los excluidos de la sociedad de su tiempo, los aborígenes, los mulatos, no sólo anunciando el evangelio a través de los ejercicios espirituales sino de servicio concreto, como a las mujeres que habían sido excluidas de la sociedad por divorcio, prostitución, etc.", dijo.

Comunitario

El padre Tenti también recordó que se les solicita a los participantes que lleven la Biblia o Nuevo Testamento y el almuerzo para compartir.