CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Junio 2017

A LAS 09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

Hoy 21:50 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI,TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.40 EN ALGÚN LUGAR DE LA

TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH


CANAL14

10.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA

VS. CHACARITA

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 ANIMALANDIA

15.30 MÚSICA INTERIOR

16.30 CIRCUITO ARGENTINA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PEREGRINOS DE FE

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 A CIENCIA CIERTA

23.30 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO

VS. SAN MARTÍN (JUEGO 3)


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

07.02 PALADIN. EL CAZADOR DE DRAGONES

08.59 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.12 ARMAGEDDON

12.19 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

15.01 HERMANDAD

16.47 OLIMPO BAJO FUEGO

18.55 ARMAGEDDON

22.00 DIAMANTE DE SANGRE

TCM

08.04 LOS BLUES BROTHERS

10.27 SUBAN EL VOLUMEN

12.18 ALF (TEMPORADA 3)

12.44 CÓDIGO DE HONOR

14.42 OSMOSIS JONES

16.22 LLAMARADA

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

20.34 LA NIÑERA

21.00 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

22.42 LA VIDA DE DAVID GALE

TNT

07.59 AL CAER LA NOCHE

09.55 EL KARATE KID. PARTE 3

12.03 AGENTE SALT

13.57 DUPLICIDAD

16.24 LOS INDESTRUCTIBLES

18.20 ENCANTADA

20.20 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

22.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.

LA VENGANZA DE ELECTRO

00.50 21, LA GRAN FIESTA

SPACE

08.26 MAXIMUM CONVICTION

10.20 BLANCO INVISIBLE

12.36 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

14.49 EMPERADOR

16.51 FIREWALL

18.56 EL LLANERO SOLITARIO

22.00 LA CASA DEL FIN DE LOS TIEMPOS

23.59 MÁS NEGRO QUE LA NOCHE

CINECANAL

09.00 INSPECTOR LARRY

11.05 DOS POR EL PRECIO DE UNA

13.00 LOS AMOS DEL UNIVERSO

15.00 NADA COMO LAS VACACIONES

16.50 STUART LITTLE 3

18.20 ALVIN Y LAS ARDILLAS 2

20.05 LA CASA DE LAS CONEJITAS

22.00 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS

SONY

09.00 SEINFELD

10.00 HERMANASTROS

12.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

13.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

13.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

14.00 BLACK-ISH

15.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

15.30 JOVEN Y HAMBRIENTO

16.00 EL FACTOR X

17.00 AMERICAN HOUSEWIFE

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 BLACK-ISH

21.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

21.30 JOVEN Y HAMBRIENTO

22.00 EL FACTOR X


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+VIERNES 9, A LAS 22, CANTO, BAILE Y MILONGA CON NOELIA URQUIZA

Y EMILIO BANCO (BAILE), Y PABLO ARAUJO (CANTANTE).

+SÁBADO 10, DE 17 A 21, 19ª TARDE DE COMPRAS LUPE Y SUS AMIGAS

“PAISAJES DE OTOÑO”, PROPONEN 20 STANDS.

+SÁBADO 10, A LAS 22.30, MARTÍN ÁBALOS Y LA PESADA SANTIAGUEÑA.

ACTUARÁN SEBA FOGLIORESI (1ª GUITARRA), GONZALO LARES

(GUITARRA) Y SANTIAGO ÁBALOS (BOMBO).

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+VIERNES 9, A LAS 22.30, NOCHE ROMÁNTICA, TRIBUTO A MARCO

ANTONIO SOLÍS Y NINO BRAVO, CON LA VOZ DE ARIEL VÉLIZ.

+VIERNES 9, A LAS 00.30, LUCÍA RAMOS, CON FRANCO ALCARAZ, JUAN

PABLO PALACIO Y EMILIANO FRÍAS. INVITADOS: MARÍA LLARRULL Y

FACUNDO ROBLES, Y BUENA VIBRA.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Y SUÁREZ)

+SÁBADO 10 Y DOMINGO 11, A LAS 22, SE PRESENTARÁ LA OBRA

“MATÉ UN TIPO”.


CINES

SUNSTAR

LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+ 16 años)

09/06-16:35 (Cast)

10/06-11/06 -14:00 (Cast) 16:35 12/06

-14/06-16:35 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASIA, COMIC (+ 13 años)

09/06 -10/06-19:10 (cast) 21:50 (Subt)

00:35 (Subt)

LA MOMIA (3D): AVENTURA (+ 13

años)

09/06 -16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30

(Subt) 22:40 (Subt) 00:50 (Subt)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

09/06 16:10, 18:10

LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+ 16 años)

HOY AL -14/06- 20:15 (Cast)

COLOSSAL (2D):

COMEDIA (+ 13 años)

09/06 -10/06 -22:50 (Subt) 01:00 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS

(2D): ANIMACIÓN (ATP)

09/06-16:00, 18:00

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA (+ 13 años)

09/06 - 20:00hs (Cast) 22:10 MUJER

MARAVILLA (2D): FANTASIA (+

13 años)

09/06 16:50, 19:40

ABATTOIR (2D):

TERROR (+ 18 años)

09/06 -10/06- 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

11/06 -14/06-22:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

MUJER MARAVILLA APTA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30

(TODOS LOS DÍA) LUNES, MARTES Y

MIÉRCOLES $60

PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR APTA

13 AÑOS CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40

(TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y

MIÉRCOLES $60

UN JEFE EN PAÑALES Apta Todo

Publico CASTELLANO 2D 15:30 - 16:00

- (SOLO DOMINGO) 18:00 - 20:20 -

(TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y

MIERCOLES $60

LA MOMIA 2D 17:50 - 22:50- (TODOS

LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y

MIÉRCOLES $60. CASTELLANO 3D

20:30 - (TODOS LOS DÍAS)

 
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