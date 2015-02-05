CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Junio 2017
A LAS 09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
Por El Liberal
Hoy 21:50 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI,TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.40 EN ALGÚN LUGAR DE LA
TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
10.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA
VS. CHACARITA
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EL PODIO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 ANIMALANDIA
15.30 MÚSICA INTERIOR
16.30 CIRCUITO ARGENTINA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PEREGRINOS DE FE
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 A CIENCIA CIERTA
23.30 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO
VS. SAN MARTÍN (JUEGO 3)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.02 PALADIN. EL CAZADOR DE DRAGONES
08.59 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.12 ARMAGEDDON
12.19 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
15.01 HERMANDAD
16.47 OLIMPO BAJO FUEGO
18.55 ARMAGEDDON
22.00 DIAMANTE DE SANGRE
TCM
08.04 LOS BLUES BROTHERS
10.27 SUBAN EL VOLUMEN
12.18 ALF (TEMPORADA 3)
12.44 CÓDIGO DE HONOR
14.42 OSMOSIS JONES
16.22 LLAMARADA
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
20.34 LA NIÑERA
21.00 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
22.42 LA VIDA DE DAVID GALE
TNT
07.59 AL CAER LA NOCHE
09.55 EL KARATE KID. PARTE 3
12.03 AGENTE SALT
13.57 DUPLICIDAD
16.24 LOS INDESTRUCTIBLES
18.20 ENCANTADA
20.20 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
22.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.
LA VENGANZA DE ELECTRO
00.50 21, LA GRAN FIESTA
SPACE
08.26 MAXIMUM CONVICTION
10.20 BLANCO INVISIBLE
12.36 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
14.49 EMPERADOR
16.51 FIREWALL
18.56 EL LLANERO SOLITARIO
22.00 LA CASA DEL FIN DE LOS TIEMPOS
23.59 MÁS NEGRO QUE LA NOCHE
CINECANAL
09.00 INSPECTOR LARRY
11.05 DOS POR EL PRECIO DE UNA
13.00 LOS AMOS DEL UNIVERSO
15.00 NADA COMO LAS VACACIONES
16.50 STUART LITTLE 3
18.20 ALVIN Y LAS ARDILLAS 2
20.05 LA CASA DE LAS CONEJITAS
22.00 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
SONY
09.00 SEINFELD
10.00 HERMANASTROS
12.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
13.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
13.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
14.00 BLACK-ISH
15.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
15.30 JOVEN Y HAMBRIENTO
16.00 EL FACTOR X
17.00 AMERICAN HOUSEWIFE
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 BLACK-ISH
21.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
21.30 JOVEN Y HAMBRIENTO
22.00 EL FACTOR X
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+VIERNES 9, A LAS 22, CANTO, BAILE Y MILONGA CON NOELIA URQUIZA
Y EMILIO BANCO (BAILE), Y PABLO ARAUJO (CANTANTE).
+SÁBADO 10, DE 17 A 21, 19ª TARDE DE COMPRAS LUPE Y SUS AMIGAS
“PAISAJES DE OTOÑO”, PROPONEN 20 STANDS.
+SÁBADO 10, A LAS 22.30, MARTÍN ÁBALOS Y LA PESADA SANTIAGUEÑA.
ACTUARÁN SEBA FOGLIORESI (1ª GUITARRA), GONZALO LARES
(GUITARRA) Y SANTIAGO ÁBALOS (BOMBO).
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+VIERNES 9, A LAS 22.30, NOCHE ROMÁNTICA, TRIBUTO A MARCO
ANTONIO SOLÍS Y NINO BRAVO, CON LA VOZ DE ARIEL VÉLIZ.
+VIERNES 9, A LAS 00.30, LUCÍA RAMOS, CON FRANCO ALCARAZ, JUAN
PABLO PALACIO Y EMILIANO FRÍAS. INVITADOS: MARÍA LLARRULL Y
FACUNDO ROBLES, Y BUENA VIBRA.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO Y SUÁREZ)
+SÁBADO 10 Y DOMINGO 11, A LAS 22, SE PRESENTARÁ LA OBRA
“MATÉ UN TIPO”.
CINES
SUNSTAR
LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO (+ 16 años)
09/06-16:35 (Cast)
10/06-11/06 -14:00 (Cast) 16:35 12/06
-14/06-16:35 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASIA, COMIC (+ 13 años)
09/06 -10/06-19:10 (cast) 21:50 (Subt)
00:35 (Subt)
LA MOMIA (3D): AVENTURA (+ 13
años)
09/06 -16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30
(Subt) 22:40 (Subt) 00:50 (Subt)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
09/06 16:10, 18:10
LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+ 16 años)
HOY AL -14/06- 20:15 (Cast)
COLOSSAL (2D):
COMEDIA (+ 13 años)
09/06 -10/06 -22:50 (Subt) 01:00 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
(2D): ANIMACIÓN (ATP)
09/06-16:00, 18:00
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA (+ 13 años)
09/06 - 20:00hs (Cast) 22:10 MUJER
MARAVILLA (2D): FANTASIA (+
13 años)
09/06 16:50, 19:40
ABATTOIR (2D):
TERROR (+ 18 años)
09/06 -10/06- 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
11/06 -14/06-22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MUJER MARAVILLA APTA 13
AÑOS CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30
(TODOS LOS DÍA) LUNES, MARTES Y
MIÉRCOLES $60
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR APTA
13 AÑOS CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40
(TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y
MIÉRCOLES $60
UN JEFE EN PAÑALES Apta Todo
Publico CASTELLANO 2D 15:30 - 16:00
- (SOLO DOMINGO) 18:00 - 20:20 -
(TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y
MIERCOLES $60
LA MOMIA 2D 17:50 - 22:50- (TODOS
LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y
MIÉRCOLES $60. CASTELLANO 3D
20:30 - (TODOS LOS DÍAS)