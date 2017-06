El fuerte descargo de Cande Tinelli en Instagram

Hoy 16:50 -

Candelaria Tinelli se cansó de las agresiones que recibe en los comentarios de sus publicaciones de Instagram. Por eso, escribió un fuerte descargo.

"'Te arruinaste, tan linda que eras', 'andá al psiquiatra, enferma', 'te quedan horribles esos tatuajes', 'dejá de hacerte cirugías', 'pobre niña rica'". Un poco (muy poco) de lo que leo todos los días. Así es el nivel de agresión que manejamos. Lo más loco es que no tienen ni idea de quién y de cómo soy, pero así es la sociedad. Las mentes son cerradas, y las bocas están demasiado abiertas. Después se quejan del #Bullying, de #NiUnaMenos... de que hay suicidios, depresión, anorexia, etc... El odio lo generan ustedes, entre ustedes mismas/os... ¿no se dan cuenta?", escribió la hija de Marcelo Tinelli en su cuenta de Instagram.

La publicación consiguió más de 155 mil me gusta y miles de comentarios al respecto.

